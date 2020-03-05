ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт призвал украинцев соблюдать гигиену рук и "этикет кашля", чтобы не заболеть коронавирусом SARS-CoV-2.

Хирургическую маску нужно носить только тем, у кого есть симптомы ОРВИ, рассказал представитель ВОЗ Фото: depositphotos.com

Существует высокая вероятность, что в Украине будет расти количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 4 марта во время брифинга в Киеве сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Важно акцентировать внимание на том, что, вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине, однако суть заключается в готовности [системы] здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания по мере продолжения реализации реформы здравоохранения, по мере модернизации и осовременивания стационаров, больниц, отделений неотложной помощи, речь идет обо всех мерах сдерживания и реагирования на вспышку коронавируса", – сказал он.

Для того чтобы не заболеть на вирусную инфекцию, важным является соблюдение гигиены рук, а также "этикета кашля" (использовать для кашля согнутый локоть), подчеркнул Хабихт.

Он добавил, что хирургическую маску нужно носить только тем, у кого есть симптомы ОРВИ, таким людям рекомендуется не выходить из дома без надобности и консультироваться с врачами.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Житель Черновцов госпитализирован в областную инфекционную больницу. Еще шесть человек в стране проверяют на наличие SARS-CoV-2.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 4 марта в Китае зарегистрировано 80 270 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 2981 человек умер. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 3 марта за пределами Китая зарегистрировано 10 566 случаев заражения коронавирусом в 72 странах, 166 человек умерли.