Всемирный банк предоставит $12 млрд для борьбы с коронавирусом

Финансирование Всемирного банка борьбы с коронавирусом призвано помочь странам принять эффективные меры по реагированию и смягчению трагических последствий, вызванных COVID-19.

Всемирный банк предоставит $12 млрд для борьбы с последствиями нового китайского коронавируса. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба организации.

"Финансирование предназначено для того, чтобы помочь странам-членам принять эффективные меры для реагирования и, где это возможно, уменьшить трагическое воздействие, вызванное COVID-19", – говорится в сообщении.

Таким образом Всемирный банк хочет помочь развивающимся странам укрепить системы здравоохранения, улучшить доступ к медицинским услугам, усилить эпиднадзор за болезнями, усилить работу с целью сокращения влияния вируса на экономику.

Финансовый пакет подразумевает гранты и ссуды под низкие проценты от Международной ассоциации развития для стран с низким доходом и займы от Международного банка реконструкции и развития для стран со средним уровнем дохода.

"Поддержка Всемирного банка будет охватывать целый ряд мероприятий по укреплению служб здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи, укреплению мониторинга и отчетности по болезням, обучению медицинских работников, поощрению участия населения для поддержания общественного доверия и улучшению доступа к лечению для самых бедных пациентов. Банк также предоставит политические и технические консультации, чтобы страны могли получить доступ к глобальному опыту", – отметили во Всемирном банке.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 4 марта в Китае зарегистрировано 80 270 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 2981 человек умер. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 3 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 10 566 случаев заражения коронавирусом в 72 странах, 166 человек умерли.

За границей заболели пять граждан Украины: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна гражданка – в Италии.