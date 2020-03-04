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04 марта, 2020
 
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Королева Великобритании провела прием в Букингемском дворце в перчатках

Королеве Великобритании Елизавете II во время церемонии награждения в бальном зале Букингемского дворца пришлось около 60 раз пожимать присутствующим руки.

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Во время церемонии награждения королеве пришлось около 60 раз пожимать гостям руки
Во время церемонии награждения королеве пришлось около 60 раз пожимать гостям руки
Фото: ЕРА

93-летняя королева Великобритании Елизавета II во время приема в Букингемском дворце впервые за 10 лет дополнила наряд перчатками, сообщает Sky News. 

Во время церемонии награждения, которая проходила в бальном зале Букингемского дворца, присутствовало около 60 человек. Согласно протоколу, королева Великобритании по очереди вручала каждому из присутствующих награду и пожимала руку. 

https://www.facebook.com/skynews/posts/3480255818655657

Sky News подчеркивает, что в последний раз Елизавета II надевала перчатки во время официальных приемов в Букингемском дворце около 10 лет назад, и предполагает, что королева дополнила наряд перчатками с целью обезопасить себя от заражения коронавирусом во время рукопожатий. 

Издание сообщает, что Букингемский дворец не подтвердил эту версию. 

В Великобритании число людей, заразившихся коронавирусом, по состоянию на 3 марта составляет 39 человек. Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям в возрасте страше 60 лет избегать людных мест. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 3 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 10 566 случаев заражения коронавирусом в 72 странах (1792 новых случая за сутки). Случаев с летальным исходом 166 (38 человек умерли за сутки).

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

В Украине зафиксирован один случай инфицирования SARS-CoV-2. Житель Черновцов заболел после путешествия по Италии. Еще пять граждан Украины заболели за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна гражданка – в Италии.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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