Королева Великобритании провела прием в Букингемском дворце в перчатках

Королеве Великобритании Елизавете II во время церемонии награждения в бальном зале Букингемского дворца пришлось около 60 раз пожимать присутствующим руки.

Во время церемонии награждения королеве пришлось около 60 раз пожимать гостям руки Фото: ЕРА

93-летняя королева Великобритании Елизавета II во время приема в Букингемском дворце впервые за 10 лет дополнила наряд перчатками, сообщает Sky News.

Во время церемонии награждения, которая проходила в бальном зале Букингемского дворца, присутствовало около 60 человек. Согласно протоколу, королева Великобритании по очереди вручала каждому из присутствующих награду и пожимала руку.

Sky News подчеркивает, что в последний раз Елизавета II надевала перчатки во время официальных приемов в Букингемском дворце около 10 лет назад, и предполагает, что королева дополнила наряд перчатками с целью обезопасить себя от заражения коронавирусом во время рукопожатий.

Издание сообщает, что Букингемский дворец не подтвердил эту версию.

В Великобритании число людей, заразившихся коронавирусом, по состоянию на 3 марта составляет 39 человек. Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям в возрасте страше 60 лет избегать людных мест.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 3 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 10 566 случаев заражения коронавирусом в 72 странах (1792 новых случая за сутки). Случаев с летальным исходом 166 (38 человек умерли за сутки).

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

В Украине зафиксирован один случай инфицирования SARS-CoV-2. Житель Черновцов заболел после путешествия по Италии. Еще пять граждан Украины заболели за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна гражданка – в Италии.