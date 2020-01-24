Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала

Королева Великобритании Елизавета II состоит в Женском институте с 1943 года и почти не пропускает его заседания. В этом году она не смогла участвовать во встрече из-за болезни.

93-летняя королева Великобритании Елизавета II не смогла присутствовать на ежегодном собрании в сандрингемском филиале Женского института, запланированном на 23 января. Об этом пишет издание Metro.

Об отмене визита королевская служба безопасности сообщила местной полиции за 30 минут до начала собрания.

По информации издания, королева не смогла приехать на собрание из-за плохого самочувствия. "Королева слишком больна, чтобы приехать на встречу", – заявил изданию представитель службы безопасности Елизаветы II.

Как сообщает Daily Mail, королева обладает "крепкой конституцией и спокойно реагирует на редкие недомогания".

Плохое самочувствие не помешало королеве 23 января подписать законопроект о выходе Великобритании из ЕС.

Женский институт появился в годы Первой мировой войны в Уэльсе, чтобы организовать сельских женщин для помощи фронту. Сейчас организация насчитывает около 6300 филиалов в Британии, Канаде, Новой Зеландии и ЮАР и занимается образовательными и экологическими проектами.

Королева Елизавета II состоит в институте с 1943 года и почти не пропускает ежегодные заседания, писал журнал People.

Институт женщин упоминается в британско-американской кинокомедии “Девочки из календаря“, снятой в 2003 году.