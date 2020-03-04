В городах Украины начали проводить дезинфекцию общественного транспорта из-за коронавируса

В украинских городах Днепр, Львов и Харьков начали проводить дезинфекцию общественного транспорта в связи с коронавирусом. В феврале к таким мерам прибегли и в Киеве.

В нескольких больших городах Украины стали проводить дезинфекцию общественного транспорта в связи с коронавирусом.

По данным "Информатора", дезинфицировать транспорт начали в Днепре. В феврале этого года там уже прибегали к подобным мерам из-за эпидемии гриппа. После того как в Украине подтвердили первое заражение коронавирусом, городские власти решили вернуться к этой практике.

Как рассказал представитель департамента транспорта Днепровского городского совета Иван Васючков изданию, в среднем каждый троллейбус и трамвай обрабатывают примерно трижды в день. Для этого применяют дезинфицирующее средство "Ди-хлор", которое наносят на все поверхности салона. Это занимает около 10 минут, еще около получаса требуется, чтобы дезинфектор окончательно выветрился.

К дезинфекции прибегли и во Львове, сообщает пресс-служба Львовского городского совета. Львовский транспорт дезинфицируют дважды в день. Кроме того, городской совет обратился и к частным перевозчикам с требованием также проводить дезинфекцию.

Издание "Коментарі.Харків", ссылаясь на информацию Харьковского городского совета, также сообщило, что в городе дважды в день будут проводить дезинфекцию общественного транспорта, в том числе и метро.

В Одесском горсовете рекомендовали проводить дезинфекцию транспортных средств, сообщил заместитель одесского городского головы Павел Вугельман.

28 февраля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице также будет проводиться дезинфекция транспорта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 3 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 10 566 случаев заражения коронавирусом в 72 странах (1792 новых случая за сутки). Случаев с летальным исходом 166 (38 человек умерли за сутки).