В Украине за неделю от осложнений гриппа умерли шесть человек – Минздрав

За последнюю неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболели более 213 тыс. человек, из них 64,4% – дети, сообщили в Минздраве.

В Украине с 24 февраля по 1 марта от осложнений гриппа умерли шесть человек. Об этом 4 марта проинформировала пресс-служба Минздрава в Facebook.

В течение этого времени гриппом и ОРВИ заболели более 213 тыс. человек, из них 64,4% – дети.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 17,1% превышает эпидемиологический порог, неэпидемический уровень сохраняется в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и в Киеве.

В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончалось 54 человек, ни один из них не был вакцинирован.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 280 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали около 238 тыс. человек.

В Минздраве сообщали, что с 17-го по 23 февраля в Украине от осложнений гриппа умерли 10 человек.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.