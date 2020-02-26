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За неделю от осложнений гриппа в Украине умерли 10 человек – Минздрав

В Украине зафиксировано широкое географическое распространение гриппа, сообщили в Министерстве здравоохранения.

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За прошлую неделю в стране ОРВИ заболели 217 459 человек
За прошлую неделю в стране ОРВИ заболели 217 459 человек
Фото: pixabay.com

С 17-го по 23 февраля в Украине от осложнений гриппа умерли 10 человек. Об этом 26 февраля проинформировала пресс-служба Минздрава.

С начала эпидемического сезона от гриппа умерли 48 человек, ни один из них не был привит, отметили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что за прошлую неделю в стране ОРВИ заболели 217 459 человек, из них 61,3% – дети.

"Интенсивный показатель заболеваемости составил 568,7 на 100 тыс. населения, что на 19,3% больше эпидемического порога по Украине. В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа. В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях и в городе Киев сохраняется не эпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности", – сообщили в Минздраве.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 345 человек.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.

Теги: Украина, медицина, грипп, эпидемия, дети, Минздрав, ОРВИ
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