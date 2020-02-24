В Кировоградской области из-за гриппа умерли два человека

Жертвами осложнений, связанных с гриппом, стали в Кировоградской области мужчины в возрасте 52 лет и 61 года, они не были вакцинированы.

С начала эпидсезона в области зарегистрировано 25 случаев гриппа Фото: pixabay.com

В Кировоградской области из-за осложнений гриппа умерли два человека. Об этом 24 февраля проинформировали в Кировоградском областном лабораторном центре (ОЛЦ) Министерства здравоохранения Украины.

"В области зафиксировано два летальных случая от осложнений гриппа. Умерли 61-летний житель Новоархангельского района и 52-летний житель Александровского района. Оба мужчины находились в группе медицинского риска, имели сопутствующие хронические заболевания, против гриппа не были привиты", – сказано в сообщении.

По данным лабораторного центра, с начала эпидсезона в области было зарегистрировано 25 случаев гриппа.

Уровень заболеваемости ОРВИ в Кировоградской области превышает эпидемический порог на 11,8%. 66% заболевших – дети, отметили в ОЛЦ.

19 февраля в Минздраве сообщали, что за неделю зарегистрировано 10 летальных исходов в результате гриппа. С начала эпидемического сезона 38 человек умерли из-за осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа.

В министерстве объясняют, что грипп легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чиханье или близкий контакт и им можно заболеть в любом возрасте. Лучшим средством против гриппа в ведомстве назвали ежегодную вакцинацию.