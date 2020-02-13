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В Украине за неделю от гриппа умерли восемь человек

С начала эпидемического сезона 26 человек в Украине умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа, сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Лучшая профилактика гриппа ежегодная вакцинация
Лучшая профилактика гриппа – ежегодная вакцинация
Фото: pixabay.com

За прошедшую неделю (с 3-го по 9 февраля) в Украине зарегистрировано восемь смертельных случаев в результате гриппа, который был подтвержден лабораторно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения 12 февраля.

"За неделю зарегистрировано восемь летальных случаев вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона 26 человек умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", – сообщили в ведомстве.

Всего за неделю заболели 283 тыс. человек, из них 65,6% – дети.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 тыс. населения, что на 55,6% больше эпидемического порога по Украине.

В министерстве отметили, что почти во всех областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности, кроме Киева и Харьковской области, где не превышен эпидпорог.

Лучшая профилактика гриппа – это ежегодная вакцинация, добавили в ведомстве.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.

Теги: Украина, смерть, грипп, эпидемия, вакцинация, население, здравоохранение, вакцина
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