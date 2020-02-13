В Украине за неделю от гриппа умерли восемь человек

За прошедшую неделю (с 3-го по 9 февраля) в Украине зарегистрировано восемь смертельных случаев в результате гриппа, который был подтвержден лабораторно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения 12 февраля.
"За неделю зарегистрировано восемь летальных случаев вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона 26 человек умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", – сообщили в ведомстве.
Всего за неделю заболели 283 тыс. человек, из них 65,6% – дети.
Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 тыс. населения, что на 55,6% больше эпидемического порога по Украине.
В министерстве отметили, что почти во всех областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности, кроме Киева и Харьковской области, где не превышен эпидпорог.
Лучшая профилактика гриппа – это ежегодная вакцинация, добавили в ведомстве.
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.