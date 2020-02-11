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В Германии зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

По данным Всемирной организации охраны здоровья животных, из-за птичьего гриппа H5N8 в немецком регионе Баден-Вюртемберг погибли 44 птицы.

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В федеральной земле Баден-Вюртемберг зафиксирована вспышка птичьего гриппа
В федеральной земле Баден-Вюртемберг зафиксирована вспышка птичьего гриппа
Фото: pixabay.com

В Германии зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N8. Об этом говорится в уведомлении министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии, опубликованном 10 февраля на сайте Всемирной организации охраны здоровья животных (OIE).

Согласно указанной в уведомлении информации, вспышка была зафиксирована 6 февраля в коммуне Брецфельд (федеральная земля Баден-Вюртемберг). В домашнем хозяйстве, где была зафиксирована вспышка, было 69 животных: 49 кур-несушек, два гуся, шесть уток, три фазана и девять канареек. 44 птицы погибли от гриппа, оставшихся особей убили и утилизировали 7 февраля, чтобы остановить распространение инфекции.

7 февраля в лаборатории подтвердили, что причиной гибели птиц стал штамм птичьего вируса H5N8.

В рапорте OIE говорится, что предыдущий случай птичьего гриппа в этом регионе Германии фиксировался в 2017 году.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц. Он может мутировать и приобретать генетические изменения, которые повышают его потенциал пандемии.

Заражение человека одним из штаммов птичьего гриппа впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 году. По данным ВОЗ, в 2003–2013 годах от заболевания скончалось 384 человека.

Теги: Германия, грипп, птичий грипп, животные
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