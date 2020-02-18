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В Ровенской области от осложнений гриппа умер мужчина

57-летний мужчина, который умер в Ровенской области от осложнений гриппа, не был вакцинирован, сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

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Мужчина обратился к врачам 30 января, 17 февраля он умер
Мужчина обратился к врачам 30 января, 17 февраля он умер 
Фото: pixabay.com

В Ровенской области от осложнений гриппа скончался 57-летний мужчина. Об этом 18 февраля в Facebook сообщила пресс-служба областного лабораторного центра Минздрава Украины.

"Мужчина 30 января заболел и обратился за медицинской помощью в Клесовскую районную больницу, а впоследствии, в связи с ухудшением состояния здоровья, 12 февраля был госпитализирован в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Сарненской центральной районной больницы с диагнозом "грипп А, не госпитальная двухсторонняя вирусная пневмония". Реанимационные мероприятия оказались неэффективными, 17 февраля мужчина скончался", – рассказали в пресс-службе.

В центре добавили, что мужчина имел хронические заболевания и не был вакцинирован против гриппа.

https://www.facebook.com/RivnenskyOLC/posts/1445837335578137

В Минздраве сообщали, что с 3-го по 9 февраля в Украине зарегистрировано восемь смертельных случаев в результате гриппа, с начала эпидемического сезона – 26. 

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.

Теги: Украина, медицина, смерть, грипп, эпидемия, вирус, Минздрав, больницы, вакцина
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