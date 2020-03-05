“Маска – не средство защиты”. В Минздраве призвали не скупать маски из-за коронавируса

Медицинские маски необходимы, чтобы сократить распространение инфекции, но от заболевания (в том числе коронавирусной инфекцией) они не спасут, подчеркнул замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не скупать медицинские маски из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 3 марта.

“Маски – это не средство защиты, это средство, чтобы уменьшить распространение инфекции в случае появления респираторных заболеваний. Поэтому когда человек заболел, у него есть симптомы, а ему нужно будет выйти к врачу или во время транспортирования в больницу – вот это тот случай, когда надо будет надеть маску”, – сказал чиновник.

Ляшко добавил, что массовая скупка масок “формирует ажиотаж”. “В случае, когда в учреждениях здравоохранения будет вводиться масочный режим, у нас могут возникать проблемы с тем, что [больницы] не смогут вовремя пополнить запасы”, – добавил санврач.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию. Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на “высокий".

В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заболело 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались. В частности, в Италии заразилось 2706 человек, 107 из них умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Житель Черновцов заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов. По состоянию на 5 марта, восемь человек в стране проверяют на наличие SARS-CoV-2.

Еще пять граждан Украины заболели за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна гражданка – в Италии.