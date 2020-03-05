“Маска – не средство защиты”. В Минздраве призвали не скупать маски из-за коронавируса

Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не скупать медицинские маски из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 3 марта.
“Маски – это не средство защиты, это средство, чтобы уменьшить распространение инфекции в случае появления респираторных заболеваний. Поэтому когда человек заболел, у него есть симптомы, а ему нужно будет выйти к врачу или во время транспортирования в больницу – вот это тот случай, когда надо будет надеть маску”, – сказал чиновник.
Ляшко добавил, что массовая скупка масок “формирует ажиотаж”. “В случае, когда в учреждениях здравоохранения будет вводиться масочный режим, у нас могут возникать проблемы с тем, что [больницы] не смогут вовремя пополнить запасы”, – добавил санврач.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию. Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на “высокий".
В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заболело 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались. В частности, в Италии заразилось 2706 человек, 107 из них умерли.
В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Житель Черновцов заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов. По состоянию на 5 марта, восемь человек в стране проверяют на наличие SARS-CoV-2.
Еще пять граждан Украины заболели за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна гражданка – в Италии.