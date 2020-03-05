Премьеру ленты "007: Не время умирать" отложили в связи с распространением коронавируса

Новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" выйдет в мировой прокат осенью 2020 года.

Новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" выйдет в мировой прокат на семь месяцев позже запланированного. Об этом сообщили на официальной странице фильма в Twitter.

"Metro-Goldwyn-Mayer, продюсеры Universal и Bond Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что после тщательного изучения и тщательной оценки мирового театрального рынка выпуск "Не время умирать" будет отложен до ноября 2020 года", – говорится в сообщении.

В Великобритании лента выйдет в прокат 12 ноября 2020 года, в США – 25 ноября.

The film will be released in the U.K. on November 12, 2020 with worldwide release dates to follow, including the US launch on November 25, 2020. — James Bond (@007) March 4, 2020

Издание The Hollywood Reporter утверждает, что истинная причина, по которой отложили премьеру фильма, – это распространение коронавируса.

Ранее премьера фильма была запланирована на апрель 2020 года.

Фильм "Не время умирать" – 25-й фильм бондианы. По сюжету агент 007 Джеймс Бонд ушел в отставку и проводит время на Ямайке. Но в силу обстоятельств ему придется вернуться к работе. Главную роль исполнил британский актер Дэниэл Крейг, а главного антагониста – Рами Малек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.