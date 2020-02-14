No Time To Die. Билли Айлиш презентовала саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Аудио
Американская певица Билли Айлиш на своем YouTube-канале опубликовала композицию No Time To Die. Это саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде – "007: Не время умирать". Певица в Instagram сообщала, что композиция написана в соавторстве с ее братом Финнеасом О’Коннелом. "Записать песню для фильма из такой легендарной серии – это большая честь для меня. Джеймс Бонд – самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке", – прокомментировала исполнительница премьеру изданию Pitchfork.
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