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14 февраля, 2020
 
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No Time To Die. Билли Айлиш презентовала саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Аудио

Американская певица Билли Айлиш на своем YouTube-канале опубликовала композицию No Time To Die. Это саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде – "007: Не время умирать". Певица в Instagram сообщала, что композиция написана в соавторстве с ее братом Финнеасом О’Коннелом. "Записать песню для фильма из такой легендарной серии – это большая честь для меня. Джеймс Бонд – самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке", – прокомментировала исполнительница премьеру изданию Pitchfork.

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Билли Айлиш: Записать песню для фильма из такой легендарной серии это большая честь для меня
Билли Айлиш: Записать песню для фильма из такой легендарной серии – это большая честь для меня
Скриншот: Billie Eilish / YouTube

видео

Аудио: Billie Eilish / YouTube
Теги: Джеймс Бонд, саундтрек, аудио, Билли Айлиш
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