Everything I Wanted. Вышел клип Билли Айлиш. Видео
Американская певица Билли Айлиш на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Everything I Wanted. Трек и видео она посвятила своему брату Финнеасу О'Коннеллу, который снялся в клипе. По сюжету Айлиш за рулем автомобиля едет с братом по ночному городу. В финале они оказываются под водой. Режиссером клипа на трек Everything I Wanted является сама Айлиш.
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