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10 февраля, 2020
 
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"Оскар 2020". Тенденции в маникюре на церемонии вручения главной кинонаграды. Фоторепортаж

В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Оскар". Фотоагентство EPA опубликовало снимки, сделанные на красной дорожке. Издание "ГОРДОН" представляет подборку фото маникюра звезд, ставших лауреатами, номинантами или гостями премии.

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Билли Айлиш продемонстрировала свой эпатажный маникюр
Билли Айлиш продемонстрировала свой эпатажный маникюр
Фото: EPA

Нарочитая искусственность

На маникюр певицы Билли Айлиш невозможно не обратить внимания: исполнительница предстала с длинными ногтями черного цвета. Она предпочла прямоугольную форму. Таким эпатажным маникюром Айлиш дополнила образ с салатовыми у корней волосами и одеждой со множеством логотипов Chanel.

Фото: EPA
Фото: EPA

Фото: EPA
Фото: EPA

Подобный маникюр продемонстрировала также актриса Синития Эриво, претендовавшая на приз в категории "Лучшая женская роль". Актриса сочетала на разных руках белый перламутровый и голубой лаки, дополнив образ массивными кольцами.

Фото: EPA
Фото: EPA

Фото: EPA
Фото: EPA

Абсолютная натуральность

Обладательница приза как исполнительница лучшей женской роли, актриса Рене Зеллвегер отдала предпочтение виду ухоженных "голых" ногтей.Указательный палец украшало массивное кольцо, а главной драгоценностью, конечно, стала статуэтка "Оскара".

Фото: EPA
Фото: EPA

Фото: EPA
Фото: EPA

Номинантка в категории "Лучшая женская роль" Скарлетт Йоханссон также предпочла скромный маникюр.


Фото: EPA

Фото: EPA

Претендентка в категории "Лучшая роль второго плана" Флоренс Пью не стала делать в своем образе акцент на ногтях. И это правильно, поскольку на фоне ярко-голубого платья яркие ногти смотрелись бы аляповато.

Фото: EPA
Фото: EPA

Непритязательная элегантность

Шарлиз Терон, номинатка в категории "Лучшая женская роль", появилась на красной дорожке с короткими ногтями черного цвета. Такой маникюр идеально сочетался с золотистым платьем с бахромой и клатчем в тон.

Фото: EPA
Фото: EPA

Номинантка в той же категории, актриса Сирша Ронан выбрала бледно-розовый лак холодного подтона. На среднем пальце красовался перстень в винтажном стиле.

Фото: EPA
Фото: EPA

Фото: EPA
Фото: EPA

Подобный маникюр был и у обладательницы приза "Лучшая женская роль второго пана", актрисы Лоры Дерн, но она предпочла покрытие цвета слоновой кости.

Фото: EPA
Фото: EPA

С нюдовыми ногтями появилась и номинантка в этой же категории, актриса Марго Робби. Она продемонстрировала ногти с немного выбеленным краем на манер французского маникюра.

Фото: EPA
Фото: EPA

Фото: EPA
Фото: EPA

Со списком победителей "Оскара 2020" можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Теги: Оскар, премия, Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, мода и красота, Марго Робби, актриса, Скарлетт Йоханссон, Сирша Ронан, Флоренс Пью, Билли Айлиш, церемония, Оскар 2020, маникюр
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