"Оскар" за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер

Американский киноактриса Рене Зеллвегер получила "Оскар" за лучшую женскую роль, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Она сыграла главную роль в биографической драме "Джуди", посвященной американской певице и актрисе Джуди Гарленд.
#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm. pic.twitter.com/ZkciWT0d2u— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
Для 50-летней Зеллвегер это второй "Оскар" в карьере, первый она получила 16 лет назад за роль второго плана в фильме "Холодная гора". За роль Джуди Гарленд актриса также получила "Золотой глобус", премии BAFTA и Гильдии киноактеров США.
С полным списком победителей "Оскара 2020" можно ознакомиться здесь.