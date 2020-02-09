Клуб читателей
ГОРДОН
 
КУЛЬТУРА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Оскар 2020. Текстовая трансляция

В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе пройдет 92-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. Мероприятие начнется около 3.00 по киевскому времени. "ГОРДОН" будет следить за объявлением победителей в 24 номинациях в режиме онлайн.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Церемония вручения "Оскаров" будет проходить в театре "Долби" в Лос-Анджелесе
Церемония вручения "Оскаров" будет проходить в театре "Долби" в Лос-Анджелесе
Фото: Engin Akyurt / pexels.com
Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: кино, Оскар, премия, Мартин Скорсезе, Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Рене Зеллвегер, Квентин Тарантино, Джокер, Скарлетт Йоханссон, Тодд Филлипс, Сэм Мендес, Оскар 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Статуя "Оскар" представляет собой фигуру рыцаря
Интересное, Новости, Бульвар
"Оскар". Кто и когда придумал главный приз Американской киноакадемии и почему ему дали такое имя
7 февраля, 2020 17.00
Статуэтки "Оскара" раздадут уже через несколько дней
Новости, КУЛЬТУРА
"Оскар 2020". Где и когда смотреть трансляцию главной кинопремии
6 февраля, 2020 10.00
Зимой украинские интернет-пользователи чаще всего интересовались ДиКаприо
Новости
“Джокер” – лучший фильм года, ДиКаприо и Йоханссон – лучшие актеры. Альтернативный “Оскар” от украинского Google
4 февраля, 2020 16.29
Скарлетт Йоханссон может получить статуэтку "Оскар"
Новости, КУЛЬТУРА
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список
31 января, 2020 18.30
Том Хэнкс может получить статуэтку "Оскара"
Новости, КУЛЬТУРА
"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Полный список
30 января, 2020 16.50
Галь Гадот вручит одну из наград
Новости, КУЛЬТУРА
Названы имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии "Оскар"
29 января, 2020 17.25
Брэд Питт получил "Оскар" в 2014 году как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" в категории "Лучший фильм "
МИР, Новости
“Брэд Питт. Актер второго плана“. Питт пришел на ланч номинантов “Оскара” с именным бейджем
29 января, 2020 14.35
Рене Зеллвегер отдала предпочтение одежде делового стиля для ланча
Новости, КУЛЬТУРА, Фото
ДиКаприо, Питт, Зеллвегер, Терон, Эриво, Тарантино, Филлипс пришли на ланч номинантов "Оскара". Фоторепортаж
29 января, 2020 10.40  
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
"Я – гей". Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
  "Я подхожу к ней и вижу чужую девочку. Это не та Таня, которую я боготворила". Успенская рассказала об отношениях с дочерью после скандала
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Это коронавирус?" Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни
"Новая методика похудения минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
"Новая методика похудения – минус два килограмма за час". Слава из "НеАнгелов" постриглась
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS