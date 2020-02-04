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04 февраля, 2020
 
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“Джокер” – лучший фильм года, ДиКаприо и Йоханссон – лучшие актеры. Альтернативный “Оскар” от украинского Google

За последние три месяца украинские пользователи больше всего искали в интернете фильмы “Джокер“, “Однажды в... Голливуде” и “Ирландец“. Все три картины номинированы на звание “Лучшего фильма” по версии Американской киноакадемии.

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Зимой украинские интернет-пользователи чаще всего интересовались ДиКаприо
Зимой украинские интернет-пользователи чаще всего интересовались ДиКаприо
Фото: ERA

Если бы членами жюри Американской киноакадемии были украинские пользователи, то премия “Оскар” в категории “Лучший фильм” досталась бы картине “Джокер“, приз за “Лучшую мужскую роль” вручили бы Леонардо ДиКаприо за работу в фильме “Однажды в... Голливуде“, а Скарлетт Йоханссон могла бы получить статуэтку как лучшая актриса за роль в фильме “Брачная история“. Об этом свидетельствуют данные поисковика Google, предоставленные изданию “ГОРДОН” украинским представительством компании.

По частоте запросов в Google, фильмы-номинанты на премию "Оскар", по версии украинцев, расположились в следующем порядке: "Джокер", "Аутсайдеры", "1917", "Паразиты", "Маленькие женщины", "Кролик Джоджо", "Брачная история". 

Самым популярным актером стал ДиКаприо. На втором месте – актер Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме "Джокер". На третьем месте оказался Антонио Бандерас, который также номинируется на премию за главную роль в фильме "Боль и слава". 

Самой популярной актрисой в украинском сегменте Google стала Скарлетт Йоханссон. Украинцы также искали информацию о Шарлиз Терон, которая номинируется на “Оскар” в категории “Лучшая женская роль” за роль в фильме “Скандал“, и Рене Зеллвегер, сыгравшей главную роль в картине “Джуди“.

По версии украинских интернет-пользователей, в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм" победителем стал мультфильм "Как приручить дракона 3. Спрятанные миры". На втором месте оказалась анимационная картина "История игрушек 4", за ней следует "Мистер Линк. Потерянная цепь эволюции". 

Совпадут ли вкусы украинских интернет-пользователей с мнением жюри киноакадемии, станет известно в ночь с 9-го на 10 февраля. 92-я церемония награждения победителей состоится в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

92-я церемония вручения премий “Оскар” пройдет в ночь на 10 февраля в театре “Долби” (Лос-Анджелес, США).

Теги: США, кино, Google, Оскар, Лос-Анджелес, Антонио Бандерас, Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, награда, Хоакин Феникс
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