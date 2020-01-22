"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая мужская роль"

Антонио Бандерас (фильм "Боль и слава")

Фото: EPA

Бандерас исполнил роль режиссера Сальвадора Майло, переживающего творческий кризис. Он предается воспоминаниям о своем детстве, взрослении, подростковом влечении и гомосексуальной любви. Герой снова погружается в переживания прошлого и испытывает боль от разрыва. Вместе с тем он заново открывает для себя мир искусства и находит пути примирения с самим собой.

Леонардо ДиКаприо (фильм "Однажды в... Голливуде")

Фото: EPA

Герой ДиКаприо – актер Рик Далтон, переживающий не лучшие времена. Ему не везет в карьере. Он сетует на то, что ему светят съемки только в телевизионных шоу, и от невостребованности сильно пьет. Актер постоянно жалеет себя, а потому не решается на перемены в жизни. Фигура Далтона контрастирует с его дублером, Клиффом Бутом (Брэд Питт), который не заморачивается карьерными вопросами и не перебирает ролями. События картины происходят в 1960-е годы.

Адам Драйвер (фильм "Брачная история")

Фото: EPA

В картине показана перемена в отношениях супругов, которые находятся в процессе развода. Герой Драйвера – режиссер Чарли. Он намерен спокойно расторгнуть брак, оставшись в дружеских отношениях с женой, актрисой Николь. Но это намерение оказывается трудно воплотить в жизнь. Выясняется, что паре есть что делить. А когда в процесс вмешиваются юристы, ситуация усугубляется.

Хоакин Феникс (фильм "Джокер")

55783525

Феникс исполнил роль Артура Флека – уличного клоуна, мечтающего о карьере стендап-комика. Мать Флека называет его добрым мальчиком и регулярно ставит под сомнение его талант. В стрессовых ситуациях герой не может сдержать неконтролируемый смех. Он наблюдается у психиатра, но не находит и там человеческого понимания. Однажды его внутренние демоны выходят наружу. Реальность и воображение смешиваются в клубок, а Артур Флек превращается в злодея Джокера. Оказывается, таких как он много, и вместе они способны перевернуть мир.

Джонатан Прайс (фильм "Два папы")

Фото: EPA

Прайс исполнил в фильме роль кардинала Хорхе Марио Бергольо, который собирается подать прошение об отставке. Папа римский папа Бенедикт XVI вызывает его к себе в Ватикан, не принимая его отставку. Их беседа перерастает в спор о проблемах католической церкви. Папа признается Бергольо, что намерен отречься от папства. Богословские диспуты папы и кардинала переходят в рассказы о своей жизни. Они проникаются взаимной симпатией и начинают понимать жизненную философию друг друга.

Со всеми номинантами в разных категориях премии "Оскар 2020" можно ознакомиться ЗДЕСЬ.