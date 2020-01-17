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17 января, 2020
 
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"Оскар 2020". Какие ленты претендуют на премию в категории "Лучший фильм"

В ночь с 9-го на 10 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе состоится 92-я церемония награждения кинопремии "Оскар", где определят, в числе прочих категорий, лучший фильм. Издание "ГОРДОН" рассказывает о каждом из претендентов в этой номинации.

 
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"Однажды... в Голливуде" один из девяти фильмов, претендующих на звание лучшей картины 2019 года
"Однажды... в Голливуде" – один из девяти фильмов, претендующих на звание лучшей картины 2019 года
Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

"Паразиты"

Страна: Южная Корея
Режиссер: По Чжун Хо
В ролях: Чо Еджон, Пак Со Дам, Чой Ву Сик, Сон Кан Хо. Режиссер: Режиссер: Пон Чжун Хо

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Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

Сюжет: Семья бедняков обманом и хитростью устраивается на работу в дом богачей. Герои скрывают, что являются родственниками, и постепенно занимают все больше пространства своих работодателей. Жизнь последних оказывается под угрозой.

"Однажды в… Голливуде"

Страна: США
Режиссер: Квентин Тарантино
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Люк Перри, Марго Робби, Дакота Фаннинг, Аль Пачино, Тимоти Олифэнт

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Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

Сюжет: Действие ленты происходит в 1960-е годы в Лос-Анджелесе, где соседствуют шикарные особняки, поселения хиппи и секта Чарльза Мэнсона. Актеру Рику Далтону не везет в карьере. От невостребованности он сильно пьет и постоянно жалеет себя. Его дублер и друг Клифф Бут не заморачивается о своем будущем, довольствуясь существующим положением вещей. Но ему есть что скрывать в своем прошлом. Клифф однажды замечает привлекательную девушку-хиппи из живущей неподалеку общины. Вскоре становится ясно, что в этой общине происходят странные вещи.

"Ford против Ferrari"

Страна: США
Режиссер: Джеймс Мэнголд
В ролях: Кристиан Бейл, Мэтт Деймон, Джон Бернтал, Катрина Балф, Джош Лукас, Ноа Джюп

Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube
Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

Сюжет: Фильм рассказывает реальную историю противостояния автоконцернов Ford и Ferrari в знаменитой гонке Ле-Манн в 1966 году. Этим событиям предшествует попытка концернов сотрудничать. В 1963 году Генри Форд II предложил Энцо Феррари объединить компании. Когда сделка практически была заключена, менеджер компании Ford заявил, что без их одобрения Ferrari не сможет принимать участие в Ле-Мане. Это вызвало бурную реакцию со стороны Энцо Феррари.

"Брачная история"

Страна: США, Великобритания
Режиссер – Ноа Баумбах
В ролях: Адам Драйвер, Скарлетт Йоханссон, Лора Дерн, Рэй Лиотта

Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube
Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

Сюжет: Режиссер Чарли и его жена, актриса Николь, находятся в бракоразводном процессе. Оказалось, что их желание расстаться мирно не так просто воплотить в жизнь. Их конфликт обострился, когда к процессу присоединились юристы. По рабочим делам супруги оказались в разных городах. Вскоре становится ясно, что общения без посредников им не избежать.

"Джокер"

Страна: США
Режиссер: Тодд Филлипс
В ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Фрэнсис Контрой, Бретт Каллен

Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube
Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

Сюжет: Картина основана на комиксах Marvel. Главный герой – Артур Флек – один из жителей города Готэм. Он работает уличным клоуном, но мечтает о карьере стендап-актера. Флек наблюдается у психиатра. В любых стрессовых ситуациях он не может сдержать неконтролируемый смех. Он один из миллионов жителей своего города. Никто из окружающих не думает, что в Артуре может зреть грандиозная волна протеста, способная накрыть Готэм с головой. Однажды внутренние демоны героя вырываются наружу, и клоун становится злодеем Джокером.

"Кролик Джоджо"

Страна: США
Режиссер: Тайка Вайтити
В ролях: Роман Гриффин Дэвис, Скарлетт Йоханссон, Томасин Маккензи, Тайка Вайтити, Сэм Рокуэлл, Ребел Уилсон, Стивен Мерчант, Алфи Аллен

Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube
Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

Сюжет: Действие ленты происходит во время Второй мировой войны. Главный герой – 10-летний немецкий мальчик Джоджо, который потерял отца. Сверстники издеваются над ним, а мать не воспринимает всерьез проблемы сына. Мальчик придумывает себе друга, который внешне похож на Адольфа Гитлера.

"Маленькие женщины"

Страна: США
Режиссер: Грета Гервиг.
В ролях: Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе, Сирша Ронан, Мерил Стрип

Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube
Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

Сюжет: Лента основана на одноименном романе американской писательницы Луизы Мэй Олкотт. В центре сюжета – жизнь четырех сестер семейства Марч: Маргарет, Джо, Бет и Эмми. Невзирая на Гражданскую войну в стране, героини продолжают жить респектабельной жизнью, находясь вдали от фронта. Их внимание привлекает молодой человек из соседнего поместья, Теодор. Героинь ждет череда событий, в которых каждая проявит свой характер.

"1917"

Страна: Великобритания
Режиссер: Сэм Мендес 
В ролях: Джордж Маккей, Дин-Чарльз Чэпмен, Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Ричард Мэдден, Марк Стронг, Дэниэл Мейс

Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube
Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

Сюжет: события картины происходят во время Первой мировой войны, весной 1917 года, когда британская армия планирует наступление на Линию Гинденбурга. Рассказ ведут двое молодых солдат, Блейк и Скофилд. Они должны доставить на передовую приказ об отмене атаки. Если они не смогут этого сделать, 1,6 тыс. солдат попадут в засаду. Среди них находится и родной брат Блейка.

"Ирландец"

Страна: США
Режиссер: Мартин Скорсезе.
В ролях: Роберт Де Ниро, Аль Пачино

Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube
Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

Сюжет: Главный герой – гангстер Фрэнки Ширан, известный по кличке Ирландец. Он совершил 25 заказных убийств и был причастен к исчезновению профсоюзного лидера Джимми Хоффа. Будучи при смерти, Ирландец рассказывает о своем темном прошлом. Ширан вспоминает участие во Второй мировой войне и то, как по возвращении в США нашел в криминальной среде применение своим навыкам убивать. Лента основана на книге "Я слышал, ты красишь дома" Чарльза Брандта.

Со всеми номинантами в разных категориях премии "Оскар 2020" можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

ВИДЕО
Видео: Movieclips Trailers / YouTube
Теги: Оскар, Бенедикт Камбербэтч, премия, Джон Бэрд, Мартин Скорсезе, Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Мэтт Деймон, Мерил Стрип, Квентин Тарантино, Эмма Уотсон, Марго Робби, Джокер, Скарлетт Йоханссон, Кристиан Бейл, Колин Ферт, Хоакин Феникс, Сирша Ронан, интересное, Ричард Мэдден, Ребел Уилсон, Аль Пачино, Люк Перри, Лора Дерн, Адам Драйвер, Тимоти Шаламе, Джордж Маккей, Дин-Чарльз Чэпмен, Тодд Филлипс, Грета Гервиг
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