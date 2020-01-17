"Оскар 2020". Какие ленты претендуют на премию в категории "Лучший фильм"

"Однажды... в Голливуде" – один из девяти фильмов, претендующих на звание лучшей картины 2019 года Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

"Паразиты"

Страна: Южная Корея

Режиссер: По Чжун Хо

В ролях: Чо Еджон, Пак Со Дам, Чой Ву Сик, Сон Кан Хо. Режиссер: Режиссер: Пон Чжун Хо

Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

Сюжет: Семья бедняков обманом и хитростью устраивается на работу в дом богачей. Герои скрывают, что являются родственниками, и постепенно занимают все больше пространства своих работодателей. Жизнь последних оказывается под угрозой.

"Однажды в… Голливуде"

Страна: США

Режиссер: Квентин Тарантино

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Люк Перри, Марго Робби, Дакота Фаннинг, Аль Пачино, Тимоти Олифэнт

Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

Сюжет: Действие ленты происходит в 1960-е годы в Лос-Анджелесе, где соседствуют шикарные особняки, поселения хиппи и секта Чарльза Мэнсона. Актеру Рику Далтону не везет в карьере. От невостребованности он сильно пьет и постоянно жалеет себя. Его дублер и друг Клифф Бут не заморачивается о своем будущем, довольствуясь существующим положением вещей. Но ему есть что скрывать в своем прошлом. Клифф однажды замечает привлекательную девушку-хиппи из живущей неподалеку общины. Вскоре становится ясно, что в этой общине происходят странные вещи.

"Ford против Ferrari"

Страна: США

Режиссер: Джеймс Мэнголд

В ролях: Кристиан Бейл, Мэтт Деймон, Джон Бернтал, Катрина Балф, Джош Лукас, Ноа Джюп

Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

Сюжет: Фильм рассказывает реальную историю противостояния автоконцернов Ford и Ferrari в знаменитой гонке Ле-Манн в 1966 году. Этим событиям предшествует попытка концернов сотрудничать. В 1963 году Генри Форд II предложил Энцо Феррари объединить компании. Когда сделка практически была заключена, менеджер компании Ford заявил, что без их одобрения Ferrari не сможет принимать участие в Ле-Мане. Это вызвало бурную реакцию со стороны Энцо Феррари.

"Брачная история"

Страна: США, Великобритания

Режиссер – Ноа Баумбах

В ролях: Адам Драйвер, Скарлетт Йоханссон, Лора Дерн, Рэй Лиотта

Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

Сюжет: Режиссер Чарли и его жена, актриса Николь, находятся в бракоразводном процессе. Оказалось, что их желание расстаться мирно не так просто воплотить в жизнь. Их конфликт обострился, когда к процессу присоединились юристы. По рабочим делам супруги оказались в разных городах. Вскоре становится ясно, что общения без посредников им не избежать.

"Джокер"

Страна: США

Режиссер: Тодд Филлипс

В ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Фрэнсис Контрой, Бретт Каллен

Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

Сюжет: Картина основана на комиксах Marvel. Главный герой – Артур Флек – один из жителей города Готэм. Он работает уличным клоуном, но мечтает о карьере стендап-актера. Флек наблюдается у психиатра. В любых стрессовых ситуациях он не может сдержать неконтролируемый смех. Он один из миллионов жителей своего города. Никто из окружающих не думает, что в Артуре может зреть грандиозная волна протеста, способная накрыть Готэм с головой. Однажды внутренние демоны героя вырываются наружу, и клоун становится злодеем Джокером.

"Кролик Джоджо"

Страна: США

Режиссер: Тайка Вайтити

В ролях: Роман Гриффин Дэвис, Скарлетт Йоханссон, Томасин Маккензи, Тайка Вайтити, Сэм Рокуэлл, Ребел Уилсон, Стивен Мерчант, Алфи Аллен

Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

Сюжет: Действие ленты происходит во время Второй мировой войны. Главный герой – 10-летний немецкий мальчик Джоджо, который потерял отца. Сверстники издеваются над ним, а мать не воспринимает всерьез проблемы сына. Мальчик придумывает себе друга, который внешне похож на Адольфа Гитлера.

"Маленькие женщины"

Страна: США

Режиссер: Грета Гервиг.

В ролях: Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе, Сирша Ронан, Мерил Стрип

Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

Сюжет: Лента основана на одноименном романе американской писательницы Луизы Мэй Олкотт. В центре сюжета – жизнь четырех сестер семейства Марч: Маргарет, Джо, Бет и Эмми. Невзирая на Гражданскую войну в стране, героини продолжают жить респектабельной жизнью, находясь вдали от фронта. Их внимание привлекает молодой человек из соседнего поместья, Теодор. Героинь ждет череда событий, в которых каждая проявит свой характер.

"1917"

Страна: Великобритания

Режиссер: Сэм Мендес

В ролях: Джордж Маккей, Дин-Чарльз Чэпмен, Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Ричард Мэдден, Марк Стронг, Дэниэл Мейс

Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

Сюжет: события картины происходят во время Первой мировой войны, весной 1917 года, когда британская армия планирует наступление на Линию Гинденбурга. Рассказ ведут двое молодых солдат, Блейк и Скофилд. Они должны доставить на передовую приказ об отмене атаки. Если они не смогут этого сделать, 1,6 тыс. солдат попадут в засаду. Среди них находится и родной брат Блейка.

"Ирландец"

Страна: США

Режиссер: Мартин Скорсезе.

В ролях: Роберт Де Ниро, Аль Пачино

Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube

Сюжет: Главный герой – гангстер Фрэнки Ширан, известный по кличке Ирландец. Он совершил 25 заказных убийств и был причастен к исчезновению профсоюзного лидера Джимми Хоффа. Будучи при смерти, Ирландец рассказывает о своем темном прошлом. Ширан вспоминает участие во Второй мировой войне и то, как по возвращении в США нашел в криминальной среде применение своим навыкам убивать. Лента основана на книге "Я слышал, ты красишь дома" Чарльза Брандта.

Со всеми номинантами в разных категориях премии "Оскар 2020" можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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