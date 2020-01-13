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13 января, 2020
 
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Названы номинанты на премию "Оскар 2020"

Американская киноакадемия назвала номинантов на получение премии "Оскар", церемония вручения которой состоится в феврале.

Лента "Джокер" является одной из главных претендентов в нескольких номинациях
Лента "Джокер" является одной из главных претендентов в нескольких номинациях
kino-teatr.ua

13 января Американская киноакадемия представила номинантов на премию "Оскар".  Их имена в прямом эфире объявили актеры Джон Чо и Иссай Рэй, запись обнародовали на странице Американской киноакадемии в Twitter.

В категории "Лучший фильм" представлены "Ford против Ferrari", "Ирландец", "Кролик Джо Джо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды в... Голливуде", "Паразиты".

На награду "Лучший режиссер" претендуют Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Тодд Филлипс ("Джокер"), Сэм Мендес ("1917"), Квентин Тарантино ("Однажды в... Голливуде"), Пон Джун Хо ("Паразиты").

На награду в номинации "Лучшая мужская роль" претендуют Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Леонардо ДиКаприо ("Однажды в... Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Хоакин Феникс ("Джокер"), Джонатан Прайс ("Два папы").

В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" названы Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству"), Энтони Хопкинс ("Два папы), Аль Пачино ("Ирландец"), Джо Пеши ("Ирландец"), Брэд Питт ("Однажды в... Голливуде").

В категории "Лучшая женская роль" названы Синтия Эриво ("Гарриет"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Рене Зеллвегер ("Джуди").

На получение награды в номинации "Лучшая женская роль второго плана" претендуют Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла"), Лора Дерн ("Брачная история"), Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джо Джо"), Флоренс Пью ("Маленькие женщины"), Марго Робби ("Скандал").

В номинации "Лучший оригинальный сценарий" фигурируют "Достать ножи" Райана Джонсона, "Брачная история" Ноа Баумбаха, "1917" Сэма Мендеса и Кристи Уильсон-Кайрнс, "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино, "Паразиты" Понг Джун Хо.

В номинации "Лучший адаптированный сценарий" заявлены "Ирландец", "Кролик Джо Джо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Два папы". В номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм" – "Как приручить дракона: Скрытый мир", "Я потерял свое тело", "История игрушек 4", "Клаус", "Потерянное звено".

Лучшей музыкой к фильму могут назвать мелодии к лентам "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Звездные войны: Восхождение Скайуокера", лучшим саундтреком – песни из мультфильмов и фильмов "История игрушек 4", "Рокетмен", "Прорыв", "Холодное сердце 2", "Гарриет".

На премию за "Лучший монтаж" претендуют "Ford против Ferrari", "Ирландец", "Кролик Джо Джо", "Джокер", "Паразиты". На "Лучший дизайн костюмов" – "Ирландец", "Кролик Джо Джо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Однажды в... Голливуде".

В категории "Лучшие визуальные эффекты" фигурируют "Мстители: Финал", "Ирландец", "Король лев", "1917", "Звездные войны: Восхождение Скайуокера".

За "Лучший дизайн костюмов" будут бороться "Ирландец", "Кролик Джо Джо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Однажды в... Голливуде". В номинации "Лучший грим и прически" названы "Скандал", "Джокер", "Джуди", "Малефисента: Владычица тьмы", "1917".

В категории "Лучший фильм на иностранном языке" оглашены "Тело Христа" (Польша), "Страна меда" (Северная Македония), "Отверженные" (Франция), "Боль и слава" (Испания), "Паразиты" (Южная Корея).

Победителей назовут на 92-й церемонии награждения, которая состоится в ночь с 9-го на 10 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Теги: Оскар, Лос-Анджелес, Мартин Скорсезе, Брэд Питт, Антонио Бандерас, Том Хэнкс, Квентин Тарантино, Марго Робби, Скарлетт Йоханссон, Хоакин Феникс, Сирша Ронан, Аль Пачино, Флоренс Пью, Лора Дерн, Джонатан Прайс, Тодд Филлипс
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