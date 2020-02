Украинский оператор в пятый раз номинирован на "журналистский "Оскар" – премию Royal Television Society

Украинский оператор, журналист, писатель, корреспондент The Associated Press Мстислав Чернов номинирован на британскую премию Royal Television Society за освещение выборов и других политических событий в Украине, таяния ледников в Гренландии, протестов в Париже и Гонконге.

Украинский оператор, журналист, писатель, корреспондент The Associated Press Мстислав Чернов номинирован на британскую премию Royal Television Society, которую называют "журналистским "Оскаром", в категории "Оператор года". Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Председатель премии Royal Television Society Саймон Бакс считает номинантов этого года более сильными, чем когда-либо.

"С такой высокой планкой, как в этом году, соревнование за попадание в номинанты было очень сильным, и номинацию в каждой из категорий я бы расценивал как победу", – сказал он.

Чернов был номинирован за ряд работ, в частности: за освещение выборов и других политических событий в Украине, таяния ледников в Гренландии, протестов в Париже и Гонконге. В целом он работал более чем в 40 странах мира, в первую очередь в горячих точках.

"Эта номинация для меня очень важна, она как признак того, что я двигаюсь в правильном

направлении. Я уже несколько лет работаю в документалистике, изучаю ее, переосмысливаю и рад тому, что в Royal Television Society мою работу признают важной", – прокомментировал журналист. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба Чернова.

Премия RTS учреждена одноименным Royal Television Society – старейшим телевизионным сообществом в мире, созданным в Великобритании в 1927 году. Статус королевского оно получило в 1966 году. Покровителем организации в 1997 году стал принц Уэльский.

Мстислав Чернов — харьковчанин, начавший международную карьеру фотографа и оператора репортажами с протестов на площади Таксим в Стамбуле. С 2014 года работает на The Associated Press. Он фиксировал события Революции достоинства, освещал аннексию Крыма, войну на Донбассе, события в Сирии, Ираке, миграционный кризис в Европе, протесты в Гонконге, Каталонии, Франции. Одним из первых документировал последствия катастрофы малайзийского самолета Boeing 777 рейса MH17. В целом Чернов работал более чем в 40 странах мира.

Его фотографии публиковали The New York Times, The Washington Post, The Guardian, The Independent, The Daily Telegraph, Le Monde, Die Zeit, BBC, Forbes, Vice news, The Wall Street Journal, The Daily Mail, Deutsche Welle, Pulitzer Center, Cosmos photo agency, Business Insider, Forbes Украина. Видео выходили на каналах BBC, CNN, Al Jazeera, EuroNews, Sky News, Fox News Channel, Rai News 24 и других.

Живет и работает Чернов в Германии. Он дважды победитель премии Royal Television Society, победитель конкурса APME, финалист Rory Peck Awards, Livingston Awards.

Трижды победитель конкурса "Фотограф года 2014" в Украине в категориях "Репортаж" и "Документальная фотография".

В январе в киевском издательстве “Саммит-книга” вышел дебютный роман Чернова – "Время снов".