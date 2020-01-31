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31 января, 2020
 
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"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список

В ночь с 9-го на 10 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе состоится 92-я церемония награждения кинопремией "Оскар", где в числе прочих категорий определят и актрису, исполнившую лучшую женскую роль второго плана. Издание "ГОРДОН" рассказывает о каждой претендентке в этой номинации.

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Скарлетт Йоханссон может получить статуэтку "Оскара"
Скарлетт Йоханссон может получить статуэтку "Оскара"
Фото: EPA

Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла")

Фото: EPA
Фото: EPA

Драма рассказывает о реальных событиях 1996 года. Во время Олимпийских игр в Атланте охранник Ричард Джуэлл героически спас сотни жизней. Он нашел бомбу рядом с парком, в котором проходил концерт. Но через несколько дней в СМИ начинается травля Джуэлла. Его выставляют террористом, который сам устроил теракт для привлечения внимания. Бейтс исполнила роль матери главного героя, живущую вместе с ним.

Лора Дерн ("Брачная история")

Фото: EPA
Фото: EPA

В центре сюжета картины – отношения семейной пары, переживающей развод: режиссера Чарли и актрисы Николь. Расставание должно было пройти мягко, поскольку отношения супругов не были враждебными, но вмешательство юристов ожесточило их. Лора Дерн исполнила роль адвоката.

Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо")

Фото: EPA
Фото: EPA

Действие ленты происходит во время Второй мировой войны. Главный герой – 10-летний немецкий мальчик Джоджо, который потерял отца. Сверстники издеваются над ним, а мать не воспринимает всерьез проблемы сына. Мальчик придумывает себе друга, который внешне похож на Адольфа Гитлера. Йоханссон исполнила роль матери Джоджо – Рози.

Флоренс Пью ("Маленькие женщины")

Фото: EPA
Фото: EPA

В основе фильма – одноименный роман Луизы Мэй Олкотт. Пью исполнила роль одной из четырех сестер – Эми Марч. Она хитра, эгоистична и капризна. Эми знает, как нравиться людям, и пользуется этим. Если ее разозлить, она способна на жестокость. Но с возрастом характер героини меняется.

Марго Робби ("Скандал")

Фото: EPA
Фото: EPA

Лента основана на реальной истории. В центре сюжета – скандал 2016 года на американском телеканале Fox News, когда сотрудницы канала обвинили руководителя Роджера Айлза в домогательствах. После судебных исков и разбирательств Айлз покинул свой пост. Робби исполнила роль продюсера канала Кайлы Поспишил. Ее персонаж является вымышленным.

С претендентами на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" можно ознакомиться здесь, а со всеми номинантами в разных категориях премии "Оскар 2020" – здесь.

Победителей назовут на 92-й церемонии награждения, которая состоится в ночь с 9-го на 10 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Теги: Оскар, Марго Робби, актриса, Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Лора Дерн, Кэти Бейтс
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