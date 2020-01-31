"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль второго плана". Полный список

Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла")
Драма рассказывает о реальных событиях 1996 года. Во время Олимпийских игр в Атланте охранник Ричард Джуэлл героически спас сотни жизней. Он нашел бомбу рядом с парком, в котором проходил концерт. Но через несколько дней в СМИ начинается травля Джуэлла. Его выставляют террористом, который сам устроил теракт для привлечения внимания. Бейтс исполнила роль матери главного героя, живущую вместе с ним.
Лора Дерн ("Брачная история")
В центре сюжета картины – отношения семейной пары, переживающей развод: режиссера Чарли и актрисы Николь. Расставание должно было пройти мягко, поскольку отношения супругов не были враждебными, но вмешательство юристов ожесточило их. Лора Дерн исполнила роль адвоката.
Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо")
Действие ленты происходит во время Второй мировой войны. Главный герой – 10-летний немецкий мальчик Джоджо, который потерял отца. Сверстники издеваются над ним, а мать не воспринимает всерьез проблемы сына. Мальчик придумывает себе друга, который внешне похож на Адольфа Гитлера. Йоханссон исполнила роль матери Джоджо – Рози.
Флоренс Пью ("Маленькие женщины")
В основе фильма – одноименный роман Луизы Мэй Олкотт. Пью исполнила роль одной из четырех сестер – Эми Марч. Она хитра, эгоистична и капризна. Эми знает, как нравиться людям, и пользуется этим. Если ее разозлить, она способна на жестокость. Но с возрастом характер героини меняется.
Марго Робби ("Скандал")
Лента основана на реальной истории. В центре сюжета – скандал 2016 года на американском телеканале Fox News, когда сотрудницы канала обвинили руководителя Роджера Айлза в домогательствах. После судебных исков и разбирательств Айлз покинул свой пост. Робби исполнила роль продюсера канала Кайлы Поспишил. Ее персонаж является вымышленным.
С претендентами на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" можно ознакомиться здесь, а со всеми номинантами в разных категориях премии "Оскар 2020" – здесь.
Победителей назовут на 92-й церемонии награждения, которая состоится в ночь с 9-го на 10 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.