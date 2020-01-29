Названы имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии "Оскар"

Продюсеры церемонии вручение "Оскара" Линетт Хауэлл Тейлор и Стефани Аллен заявили, что приобщили к шоу множество знаменитостей для привлечения аудитории.

На официальном сайте премии "Оскар" Американской киноакадемии назвали имена знаменитостей, которые будут вручать награды на церемонии.

Это Зази Битц, Тимоти Шала, Уилл Феррелл, Галь Гадот, Минди Калингу, Джулия Луи-Дрейфус, Лин-Мануэль Миранда, Энтони Рамос, Марк Руффало, Келли Мари Тран и Кристен Уиг.

"Мы рады приветствовать этих талантливых артистов, чтобы помочь отметить фильмы этого года. Каждый привнесет свою уникальную энергию и привлекательность нашей глобальной аудитории", -- прокомментировали новость продюсеры шоу Линетт Хауэлл Тейлор и Стефани Аллен.

Ранее на сайте "Оскара" сообщили, что награды будут вручать актеры Махершала Али, Оливия Колман, Реджина Кинг и Рами Малек.

92-я ежегодная церемония вручения премии Американской киноакадемии состоится в ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе.

Полный список номинантов можно увидеть ЗДЕСЬ.