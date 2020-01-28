"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучший режиссер". Полный список

Мартин Скорсезе ("Ирландец")

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Лента "Ирландец" американского режиссера Мартина Скорсезе относится к жанру криминальной драмы. Главный герой – гангстер Фрэнки Ширан, известный по кличке Ирландец. Он совершил 25 заказных убийств и был причастен к исчезновению профсоюзного лидера Джимми Хоффа. Будучи при смерти, Ирландец рассказывает о своем темном прошлом. Ширан вспоминает участие во Второй мировой войне и то, как по возвращении в США нашел в криминальной среде применение своим навыкам убивать. Лента основана на книге "Я слышал, ты красишь дома" Чарльза Брандта.

Тодд Филлипс ("Джокер")

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"Джокер" американца Тодда Филлипса относится к жанрам драмы, триллера, притчи. Картина основана на комиксах DC. Главный герой – Артур Флек – один из жителей города Готэм. Он работает уличным клоуном, но мечтает о карьере стендап-актера. Флек наблюдается у психиатра. В любых стрессовых ситуациях он не может сдержать неконтролируемый смех. Он один из миллионов жителей своего города. Никто из окружающих не думает, что в Артуре может зреть грандиозная волна протеста, способная накрыть Готэм с головой. Однажды внутренние демоны героя вырываются наружу и клоун становится злодеем Джокером.

Сэм Мендес ("1917")

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События картины британского режиссера Сэма Мендеса "1917", относящейся к жанру исторической драмы, происходят во время Первой мировой войны, весной 1917 года. Тогда британская армия планировала наступление на линию Гинденбурга. Рассказ ведут двое молодых солдат, Блейк и Скофилд. Они должны доставить на передовую приказ об отмене атаки. Если они не смогут этого сделать, 1,6 тыс. солдат попадут в засаду. Среди них находится и родной брат Блейка.

Квентин Тарантино ("Однажды в... Голливуде")

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Действие комедийной драмы американского режиссера Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" разворачивается в 1960-е годы в Лос-Анджелесе, где соседствуют шикарные особняки, поселения хиппи и секта Чарльза Мэнсона. Актеру Рику Далтону не везет в карьере. От невостребованности он сильно пьет и постоянно жалеет себя. Его дублер и друг Клифф Бут не заморачивается о своем будущем, довольствуясь существующим положением вещей. Но ему есть что скрывать в своем прошлом. Клифф однажды замечает привлекательную девушку-хиппи из живущей неподалеку общины. Вскоре становится ясно, что в этой общине происходят странные вещи.

Пон Джун Хо ("Паразиты")

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Фильм южнокорейского режиссера Пон Джун Хо "Паразиты" относится к жанрам драмы и детектива. Семья бедняков обманом и хитростью устраивается на работу в дом богачей. Герои скрывают, что являются родственниками, и постепенно занимают все больше пространства своих работодателей. Жизнь последних оказывается под угрозой.

Со всеми номинантами в разных категориях премии "Оскар 2020" можно ознакомиться здесь.