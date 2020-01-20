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20 января, 2020
 
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Тарантино начал работу над сериалом по мотивам "Однажды в... Голливуде"

Голливудский режиссер Квентин Тарантино снимает сериал с героями фильма "Однажды в... Голливуде".

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Тарантино о работе над сериалом: Это займет у меня полтора года
Тарантино о работе над сериалом: Это займет у меня полтора года
Фото: EPA

Голливудский режиссер Квентин Тарантино заявил, что намерен снять сериал, который будет связан с его девятой картиной – "Однажды в... Голливуде". Об этом режиссер рассказал в интервью изданию Deadline.

Сериал называется "Законы Баунти". По сюжету проекта это телешоу, в котором персонаж Леонардо ДиКаприо Рик Далтон играл охотника за головами Джейка Кэхилла.

"Это не сериал о Рике Далтоне, играющем Джейка Кэхилла. Он о Джейке Кэхилле", — отметил Тарантино.

По его словам, написан сценарий пяти эпизодов.

"Это займет у меня полтора года. Проект "Законы Баунти" был представлен в "Однажды в... Голливуде", но я не считаю его частью этого фильма, хотя он таковым является", – подчеркнул режиссер.

Действие ленты "Однажды в... Голливуде" происходит в 1960-е годы в Лос-Анджелесе, где соседствуют шикарные особняки, поселения хиппи и секта Чарльза Мэнсона. Актеру Рику Далтону не везет в карьере. От невостребованности он сильно пьет и постоянно жалеет себя. Его дублер и друг Клифф Бут не заморачивается из-за своего будущего, довольствуясь существующим положением вещей. Но ему есть что скрывать в своем прошлом. Клифф однажды замечает привлекательную девушку-хиппи из живущей неподалеку общины. Вскоре становится ясно, что в этой общине происходят странные вещи.

Фильм является номинантом на премию "Оскар 2020".

Теги: Оскар, фильм, режиссер, Квентин Тарантино
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