Меню для мероприятий в рамках церемонии награждения премией "Оскар" будет растительным

Американская киноакадемия сократила использование мяса и продуктов животного происхождения на фуршетах церемонии вручения премии "Оскар".

Американская киноакадемия сообщила, что на ежегодном ланче для номинантов на Оскар, а также на самой церемонии будут подавать блюда из растительных продуктов, поскольку она поддерживает этичное отношение к окружающей среде. Об этом сообщает Variety.

Меню на Бале губернаторов 27 января на 70% состояло из растительных продуктов, а на 30% – вегетарианских, рыбных и мясных.

"В течение последнего десятилетия академия уделяла внимание сокращению своего углеродного следа. В течение прошлых семи лет у шоу "Оскар" был нулевой отпечаток углерода. Мы продолжаем расширять наш план устойчивого развития с конечной целью стать углерод-нейтральными", – говорилось в заявлении.

Американская киноакадемия отметила, что приняла решение последовать примеру "Золотого глобуса": там подавали блюда исключительно из растительных продуктов. На церемонии, которая прошла 5 января 2020 года, гостей угощали вешенками, ризотто с дикими грибами и овощами, свекольным супом и веганским десертом.

Меню для pre-party "Оскара" будет основано исключительно на продуктах растительного происхождения из уважения к звезде фильма "Джокер" и номинанту на премию Хоакину Фениксу. Последний посоветовал премии "Золотой глобус" перейти на веганское меню.

Церемония вручения главной кинопремии "Оскар 2020" состоится в ночь на 10 февраля.