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23 января, 2020
 
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"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая женская роль". Полный список

В ночь с 9-го на 10 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе состоится 92-я церемония награждения кинопремии "Оскар", где определят, в числе прочих категорий, актрису, исполнившую лучшую женскую роль. Издание "ГОРДОН" рассказывает о каждой претендентке в этой номинации.

Зеллвегер, исполнившая роль звезды Голливуда Гарленд, является одной из претенденток на "Оскара"
Зеллвегер, исполнившая роль звезды Голливуда Гарленд, является одной из претенденток на "Оскара"
Фото: EPA

Синтия Эриво (фильм "Гарриет")

Фото: EPA
Фото: EPA

Актриса исполнила роль Гарриет Табмен, бывшей рабыни и борца за права афроамериканцев и отмену рабства. Гарриет в средине ХІX века регулярно ездила на юг США, чтобы освобождать рабов. Также она приняла активное участие в деятельности подземной железной дороги, переправлявшей беглых рабов из южных штатов в северные или в Канаду.

Скарлетт Йоханссон (фильм "Брачная история")

Фото: EPA
Фото: EPA

В центре сюжета отношения семейной пары, переживающей развод. Героиня Терон – актриса Николь, которая отстаивает свои интересы во время расторжения брака с режиссером Чарли. Супруги мечтали о спокойном расставании, но выяснилось, что им есть что делить. После того как в бракоразводный процесс вмешались юристы, ситуация усугубилась. 

Сирша Ронан (фильм "Маленькие женщины")

Фото: EPA
Фото: EPA

Актриса исполнила роль одной из четырех сестер – главных персонажей картины – 15-летней Джо Марч. Ее героиня обладает взрывным характером. Балы и светские беседы она считает скучными и чувствует себя в своей тарелке, когда находится в мужской компании. Джо – настоящий сорванец: она лазает по деревьям, катается на коньках, может за себя постоять. Вместе с тем иногда она уединяется, чтобы заняться любимым делом – писательством. Прямолинейность Джо люди, и, в частности, ее сестры, воспринимают по-разному. 

В основе фильма – одноименный роман Луизы Мэй Олкотт.

Шарлиз Терон (фильм "Скандал")

Фото: EPA
Фото: EPA

Лента основана на реальной истории. В центре сюжета скандал 2016 года на американском телеканале Fox News, когда сотрудницы телеканала обвинили руководителя Роджера Айлза в домогательствах. Терон исполнила роль журналистки Мегин Келли, не побоявшейся начать борьбу за свои права. После судебных исков и разбирательств Айлз покинул свой пост. 

Рене Зеллвегер (фильм "Джуди")

Фото: EPA
Фото: EPA

Зеллвегер исполнила роль американской певицы и актрисы Джуди Гарленд. В фильме показаны последние годы жизни знаменитости. Актриса, начавшая карьеру в подростковом возрасте, пережила личностный кризис. На закате карьеры и жизни она стала употреблять наркотики и злоупотребляла алкоголем. Она не нашла поддержки в своем окружении, обвинившем ее во всех бедах. В картине поднимаются проблемы давления киноиндустрии на актера, а также показана обратная сторона ранней славы. Фильм основан на пьесе "Конец радуги" Питера Куилтера. 

За роль Джуди Гарленд Зеллвегер уже получила премию "Золотой глобус" как лучшая актриса.

С претендентами на "Оскара" в категории "Лучшая мужская роль" можно ознакомиться ЗДЕСЬ, а со всеми номинантами в разных категориях премии "Оскар 2020" – ЗДЕСЬ.

Теги: Оскар, фильм, Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, актриса, Скарлетт Йоханссон, Сирша Ронан, Синтия Эриво
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