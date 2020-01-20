Названы победители премии Гильдии киноактеров США

19 января в Лос-Анджелесе состоялась 26-я церемония награждения премией Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award). Трансляцию вел в YouTube телеканал TNT.
Лучшим актером назвали Хоакина Феникса ("Джокер"), лучшей актрисой – Рене Зеллвегер ("Джуди"). Лучшим актером второго плана – Брэда Питта ("Однажды... в Голливуде"), аналогичный приз вручили Лоре Дерн ("Брачная история") .
Призы за лучшую мужскую и женскую роли в телефильме или мини-сериале получили Сэм Рокуэлл ("Фосси/Вердон") и Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон").
Лучшим актером драматического сериала назвали Питера Динклэйджа ("Игра престолов"), лучшей актрисой – Дженнифер Энистон ( "Утреннее шоу"). Лучшим актером комедийного сериала – Тони Шалуба ("Удивительная миссис Мейзел"), лучшей актрисой в этой категории – Фиби Уоллер-Бридж ("Флибег").
В номинации "Лучший актерский состав" отметили ленту "Паразиты". Лучшим актерским составом в драматическом сериале назвали команду "Удивительной миссис Мейзел", лучшим каскадерским ансамблем – команду, работавшую в сериале "Игра престолов".
Премию Screen Actors Guild Award вручают в США с 1995 года.