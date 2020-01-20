Самые эффектные образы церемонии премии Гильдии киноактеров США. Фоторепортаж
19 января в Лос-Анджелесе вручили премии Гильдии киноактеров США. Снимки опубликовало фотоагентство EPA. Издание "ГОРДОН" показывает самые эффектные образы. В частности, Рене Зеллвегер, получившая награду как лучшая актриса, выбрала элегантное платье сине-серого цвета с глубоким разрезом и объемным корсетом, Риз Уизерспун – черное платье, подчеркивающее фигуру. Актрисы Маргарет Куэлли и Элифер Торрес отдали предпочтение брюкам, а Майя Хоук дополнила длинным шлейфом образ тотал-блек, состоящий из корсета и брюк.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.