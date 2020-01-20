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20 января, 2020
 
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"Золотий хрін 2019". Сцену секса из романа Слапчука назвали худшей

Худшим описанием сексуальной сцены назвали отрывок романа писателя Василия Слапчука "Роман & Роман", в котором описан женский половой орган.

Жюри выбрало худшее описание секса
Жюри выбрало худшее описание секса
Фото: Золотий хрін / Facebook

Лауреатом третьей премии за худшее описание сексуальной сцены в украинской литературе "Золотий хрін 2019" стал роман писателя Василия Слапчука "Роман & Роман". Об этом сообщили на странице премии в Facebook.

Фрагмент, за который была присуждена награда:

"Споглядання її піхви стало для мене вже чимось невимушено-вимушеним, буденно-обов'язковим, експериментально-традиційним… Вона зуміла втулити свою пілотку в ряд звичних для мого середовища (обстановки кімнати) речей: пейзаж за вікном, вазончик на підвіконні, пляма на шпалерах, книжкові полиці, монітор комп’ютера, Мірина піхва… Тільки, якщо дотримуватися ієрархії, то читати треба у зворотному порядку.
Більше того, Мірі вдалося зробити так, що її розкішниця виступала на передній план і заступала собою всі ці предмети. Можливо, медитувати на жіночий статевий орган не таке вже й марне заняття, якщо не користь, то бодай якесь задоволення воно мало б приносити. Але писати прозу, коли в тебе перед очима завис курсор вологої щілини, реально неможливо.
"Ні, — кажу подумки, — народ так довго не витримає".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=898168327266238&id=396125550803854

Победителем читательского голосования стал рассказ Максима Деккера Le trip, mon amour. Об этом сообщает "Новое время".

"Все одно, чи є у партнера статеві болячки, чи ні. Трахати та ...бати – не ракети будувати, нічого складного прихід не вимагав, просто трахай та ...би! Роздягнені, ми повалилися на ліжко, Рита вчепилась у мене жаждиво, наче хижак. Її цицьки цілились у мене апетитними сосками – гріх не облизнути ці чарівні пухирці!
— Владе, без цих прелюдій! Просто візьми мене!
— Як скажете, господине!
Пеніс увійшов різко, не тицьнувшись ані у волосся, ані в статеві губи. Ідеальне проникнення в інше тіло. У тужаву теплоту. В порожнечу, оточену лискучим м’ясом".

Также в конкурсе участвовали фрагменты произведений Павла Коробчука "Ключові клапани", стихи Сергея Мартынюка из сборника "Реп’яхи", Владимира Рафеенка "Мондегрін. Пісні про смерть і любов", Оксаны Луцишиной "Іван і Феба", Василия Махно "Вічний календар", Сергея Головачева "Love tour. Липовий роман", Гаськи Шиян "За спиною", Елены Андрейчиковой "Тінь в профіль".

Премия "Золотой хрен" – ежегодная награда за худшее (неуместное, грубое, безвкусное) описание сексуальной сцены в художественных текстах современной украинской литературы.

К участию в конкурсе подаются впервые опубликованы тексты, вышедшие в свет в текущем году, в любом жанре поэзии, прозы или драмы.

Кто угодно может предложить жюри фрагмент текста для рассмотрения, направив цитату или скан в сообщение на Facebook-страницу "Золотого хрена" с указанием автора, названия книги, года издания и страницы.

В состав жюри входят литературный критик Юрий Володарский, журналистка Татьяна Микитенко, писательница Анна Малигон, журналистка Вероника Новикова, литературная критик Татьяна Трофименко.

Теги: литература, премия, писатель, Золотой хрен, Золотий хрін
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