Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
09 января, 2020
 
Новости

Худшие образы премии "Золотой глобус". Фоторепортаж

В Лос-Анджелесе 5 января состоялась церемония награждения премии "Золотой глобус". Фото разместило агентство EPA. Издание "ГОРДОН" публикует подборку худших образов красной дорожки премии. Шарлиз Терон выбрала платье цвета весенней зелени, который явно ей идет, но испортила весь вид черным прозрачным корсетом, придающим образу флер вульгарности. Неплохие образы подобрали Марго Робби и Зои Кравиц, но для похода в ресторан, а не на церемонию вручения премии. Оливия Колман и без того грузную фигуру сделала еще более монументальной, надев платье с рукавами-бафами. Гвинет Пэлтроу, очевидно, заскучала по фестивалю "Коачелла" и остановила выбор на платье в стиле хиппи, неуместное на красной дорожке. Риз Уизерспун, казалось бы, не нарушила никаких правил дресс-кода, но ее белое платье с ассиметричным верхом и воланом выглядело откровенно скучно. Наоми Уоттс тоже надела вполне сдержанное платье, но его фасон нарушил пропорции фигуры актрисы, зрительно сузив грудь, что не придало образу эффектности.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Терон фактически засветила на церемонии нижнее белье
Терон фактически засветила на церемонии нижнее белье
Фото: EPA

Теги: Золотой глобус, Риз Уизерспун, Шарлиз Терон, мода и красота, Марго Робби, Гвинет Пэлтроу, Зои Кравиц, Оливия Колман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Моя речь уложилась в 15 секунд". Шустер рассказал, как стал "связным" в секретных переговорах по выводу советских войск из Афганистана
"Моя речь уложилась в 15 секунд". Шустер рассказал, как стал "связным" в секретных переговорах по выводу советских войск из Афганистана
Савик ШУСТЕР
Смешко: Или комитет по вопросам разведки не информирует Зеленского, или президент не прислушивается к информации. Оба варианта опасны
Смешко: Или комитет по вопросам разведки не информирует Зеленского, или президент не прислушивается к информации. Оба варианта опасны
Наталия ДВАЛИ
Авиакатастрофа в Иране. Что известно о погибших гражданах Украины
Авиакатастрофа в Иране. Что известно о погибших гражданах Украины
Светлана СИВОВНА
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS