Худшие образы премии "Золотой глобус". Фоторепортаж
В Лос-Анджелесе 5 января состоялась церемония награждения премии "Золотой глобус". Фото разместило агентство EPA. Издание "ГОРДОН" публикует подборку худших образов красной дорожки премии. Шарлиз Терон выбрала платье цвета весенней зелени, который явно ей идет, но испортила весь вид черным прозрачным корсетом, придающим образу флер вульгарности. Неплохие образы подобрали Марго Робби и Зои Кравиц, но для похода в ресторан, а не на церемонию вручения премии. Оливия Колман и без того грузную фигуру сделала еще более монументальной, надев платье с рукавами-бафами. Гвинет Пэлтроу, очевидно, заскучала по фестивалю "Коачелла" и остановила выбор на платье в стиле хиппи, неуместное на красной дорожке. Риз Уизерспун, казалось бы, не нарушила никаких правил дресс-кода, но ее белое платье с ассиметричным верхом и воланом выглядело откровенно скучно. Наоми Уоттс тоже надела вполне сдержанное платье, но его фасон нарушил пропорции фигуры актрисы, зрительно сузив грудь, что не придало образу эффектности.
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