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21 января, 2020
 
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"Правосудие Спенсера". Вышел трейлер фильма с Уолбергом. Видео

На YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix разместили трейлер комедийного боевика "Правосудие Спенсера". Режиссер – Питер Берг. Роли исполнили Марк Уолберг, Алан Аркин, Уинстон Дюк. Фильм основан на серии книг о детективе Спенсере писателей Роберта Паркера и Эйса Аткинса. По сюжету бывший полицейский Спенсер выходит из тюрьмы, в которой оказался по ложному обвинению, и пытается начать новую жизнь. Премьера ленты "Правосудие Спенсера" состоится на Netflix 6 марта 2020 года.

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Премьера ленты "Правосудие Спенсера" состоится на Netflix 6 марта 2020 года
Премьера ленты "Правосудие Спенсера" состоится на Netflix 6 марта 2020 года
Скриншот: Netflix / YouTube

видео

Видео: Netflix / YouTube
Теги: фильм, видео, Netflix, трейлер, Марк Уолберг
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