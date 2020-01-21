"Правосудие Спенсера". Вышел трейлер фильма с Уолбергом. Видео
На YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix разместили трейлер комедийного боевика "Правосудие Спенсера". Режиссер – Питер Берг. Роли исполнили Марк Уолберг, Алан Аркин, Уинстон Дюк. Фильм основан на серии книг о детективе Спенсере писателей Роберта Паркера и Эйса Аткинса. По сюжету бывший полицейский Спенсер выходит из тюрьмы, в которой оказался по ложному обвинению, и пытается начать новую жизнь. Премьера ленты "Правосудие Спенсера" состоится на Netflix 6 марта 2020 года.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.