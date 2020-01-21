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21 января, 2020
 
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ДиКаприо и Де Ниро сыграют в новом фильме Скорсезе

Голливудские актеры Леонардо ДиКаприо и Роберт де Ниро снимутся в ленте о криминальной группировке, которая пойдет на убийство индейцев ради наживы.

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ДиКаприо сыграет в ленте о незаконном нефтебизнесе
ДиКаприо сыграет в ленте о незаконном нефтебизнесе
Фото: EPA

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо сообщил, что вместе с коллегой Робертом де Ниро сыграет в новом фильме режиссера Мартина Скорсезе. Об этом он рассказал на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, трансляцию которой вел в YouTube телеканал TNT.

Это будет экранизация книги журналиста Дэвида Гранна “Убийцы цветочной луны: тайна индейских убийств и рождение ФБР”, которая вышла в 2017 году. В центре сюжета – криминальные группы, нашедшие нефтяные месторождения. Чтобы получить к ним доступ, преступникам придется убить автохтонное население – индейцев.

Дэвид Гранн – американский писатель, редактор журнала New Yorker. Наиболее известное его произведение – “Затерянный город Z: история убийственной одержимости в Амазонке”, опубликованное в 2009 году.

ДиКаприо и Де Ниро играли вместе в ленте "Жизнь этого парня" Майкла Кейтона-Джонса. В картине Скорсезе вместе они снимутся впервые.

Теги: фильм, Мартин Скорсезе, Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро
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