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29 января, 2020
 
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ДиКаприо, Питт, Зеллвегер, Терон, Эриво, Тарантино, Филлипс пришли на ланч номинантов "Оскара". Фоторепортаж

В Лос-Анджелесе 27 января состоялся традиционный ланч номинантов на получние премии Американской киноакадемии "Оскар". Снимки опубликовало фотоагентство EPA. Ланч посетили актеры Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Синтия Эриво, режиссеры Квентин Тарантино, Тодд Филлипс. Встреча проходила в зале Ray Dolby рядом с Dolby Theatre, в котором в ночь на 10 февраля состоится 92-я церемония вручения "Оскара". Мероприятие подразумевает более сдержанные наряды, чем красная дорожка "Оскара", поэтому большинство присутствующих отдали предпочтение деловому стилю.

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Рене Зеллвегер отдала предпочтение одежде делового стиля для ланча
Рене Зеллвегер отдала предпочтение одежде делового стиля для ланча
Фото: EPA

Теги: Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Квентин Тарантино, Тодд Филлипс, Синтия Эриво
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