ДиКаприо, Питт, Зеллвегер, Терон, Эриво, Тарантино, Филлипс пришли на ланч номинантов "Оскара". Фоторепортаж
В Лос-Анджелесе 27 января состоялся традиционный ланч номинантов на получние премии Американской киноакадемии "Оскар". Снимки опубликовало фотоагентство EPA. Ланч посетили актеры Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Синтия Эриво, режиссеры Квентин Тарантино, Тодд Филлипс. Встреча проходила в зале Ray Dolby рядом с Dolby Theatre, в котором в ночь на 10 февраля состоится 92-я церемония вручения "Оскара". Мероприятие подразумевает более сдержанные наряды, чем красная дорожка "Оскара", поэтому большинство присутствующих отдали предпочтение деловому стилю.
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