“Брэд Питт. Актер второго плана“. Питт пришел на ланч номинантов “Оскара” с именным бейджем

Американский киноактер Брэд Питт был единственным из знаменитостей, кто воспользовался подготовленными организаторами именными бейджами на приеме в честь номинантов кинопремии "Оскар".

Брэд Питт получил "Оскар" в 2014 году как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" в категории "Лучший фильм " Фото: bradpittofflcia / Inctagram

56-летний голливудский актер и продюсер Брэд Питт появился на ланче номинантов на получение премии Американской киноакадемии "Оскар" с бейджем на лацкане пиджака. Об этом сообщает издание Cosmopolitan.

По информации журнала, актер оказался единственным из присутствующих знаменитостей, кто подчинился правилам организаторов и надел идентифицирующий значок.

Как пишет Entertainment Tonight, на значке было написано "Брэд Питт. Актер второго плана в фильме "Однажды в... Голливуде". "У него явно имеется чувство юмора", – отмечает издание.

Брэд Питт является обладателем и многократным номинантом премии "Оскар". В 2020 году Питт номинируется на премию "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана" за роль Клиффа Бута в фильме "Однажды в... Голливуде". Церемония награждения победителей пройдет 9 февраля 2020 года.