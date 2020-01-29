“Брэд Питт. Актер второго плана“. Питт пришел на ланч номинантов “Оскара” с именным бейджем

56-летний голливудский актер и продюсер Брэд Питт появился на ланче номинантов на получение премии Американской киноакадемии "Оскар" с бейджем на лацкане пиджака. Об этом сообщает издание Cosmopolitan.
По информации журнала, актер оказался единственным из присутствующих знаменитостей, кто подчинился правилам организаторов и надел идентифицирующий значок.
Как пишет Entertainment Tonight, на значке было написано "Брэд Питт. Актер второго плана в фильме "Однажды в... Голливуде". "У него явно имеется чувство юмора", – отмечает издание.
Брэд Питт является обладателем и многократным номинантом премии "Оскар". В 2020 году Питт номинируется на премию "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана" за роль Клиффа Бута в фильме "Однажды в... Голливуде". Церемония награждения победителей пройдет 9 февраля 2020 года.