Режиссера фильма "1917", претендующего на "Оскар", наградили призом Гильдии режиссеров США

Главной награды Гильдии режиссеров США удостоился британец Сэм Мендес, снявший фильм "1917", – его признали лучшим режиссером полнометражного фильма.

Мэндес обошел других режиссеров и фильмы, также претендующих на "Оскар" Фото: EPA

В Лос-Анджелесе 25 января состоялась 72-я церемония вручения премий Гильдии режиссеров. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Главную награду – "Лучший режиссер полнометражного фильма" – получил британский режиссер Сэм Мендес за ленту "1917". Лента обошла "Ирландца" Мартина Скорсезе, "Однажды… в Голливуде" Квентина Тарантино, "Паразитов" Пон Джун-хо и "Кролика Джоджо" Тайки Вайтити. Все эти фильмы также, как и "1917", номинированы на премию "Оскар".

Картина Мендеса также получила приз сообщества американских операторов – награды удостоился оператор Роджер Дикинс.

Лауреатами премии Гильдии режиссеров стали Николь Касселл ("Хранители") в категории "Лучший режиссер драматического сериала", Йохан Ренк ("Чернобыль") в номинации "Лучший режиссер минисериала или телефильма", Билл Хейдер ("Барри") в категории "Лучший режиссер комедийного сериала", Альма Харель ("Лапочка") – за лучший режиссерский дебют.

Премия Гильдии режиссеров Америки – ежегодная американская премия за выдающиеся достижения в области режиссуры кино и телевидения. Награда была учреждена в 1948 году президентом Гильдии режиссеров Америки Джорджем Маршаллом.