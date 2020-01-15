Питт снялся в рекламе Brioni. Видео

Итальянский дом моды Brioni на своем YouTube-канале презентовал ролик промокампании своей новой коллекции – сезона весна/лето 2020 года. Лицом кампании стал голливудский актер Брэд Питт. Он снялся для черно-белого видео в одежде Brioni. Съемки проходили в Лос-Анджелесе. Локациями стали крыша здания с видом на небоскребы, гардеробная комната и гримерка. Актер примерил классические костюмы и пиджаки в стиле кэжуал.
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