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24 января, 2020
 
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"Я уже не помню первое правило Бойцовского клуба!". Питт назвал себя старым

56-летний голливудский актер Брэд Питт заявил, что не может переносить ночные съемки из-за возраста.

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Питт: Мне так повезло поработать с удивительными людьми, которые научили меня многому и которые коснулись моей жизни
Питт: Мне так повезло поработать с удивительными людьми, которые научили меня многому и которые коснулись моей жизни
Фото: EPA

56-летний голливудский актер Брэд Питт, получая приз за вклад в кинематограф на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре, сказал, что уже старый. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

Питт встретился на сцене с режиссером Дэвидом Финчером, у которого снимался в фильмах "Семь" (1995) и "Бойцовский клуб" (1999).

"Такие вечера говорят мне, что я стар. Я больше не могу переносить ночные съемки, и я с удовольствием отдаю свои трюки каскадерам. Я уже не помню первое правило Бойцовского клуба!" – сказал Питт.

Он отметил, что тем не менее такие встречи и мероприятия делают его счастливым.

"Мне так повезло поработать с удивительными людьми, которые научили меня многому и которые коснулись моей жизни. Монтажеры, композиторы, потрясающие режиссеры... Действительно прекрасные, удивительные люди. Мне просто очень приятно быть здесь, и я благодарен за это", – отметил Питт.

Лента "Бойцовский клуб" снята по одноименному роману американского писателя украинского происхождения Чака Паланика. Она рассказывает о некой закрытой организации – Бойцовском клубе. Первое правило Бойцовского клуба (которое якобы не помнит Питт) – никому не рассказывать о Бойцовском клубе.

Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года в Шони (штат Оклахома, США). Он лауреат премий "Золотой глобус" и "Оскар". В 2014 году Питт получил "Оскара" как продюсер фильма "12 лет рабства". В 2020-м он номинирован как актер, исполнивший лучшую роль второго плана ("Однажды... в Голливуде").

Теги: Голливуд, актер, Брэд Питт, Дэвид Финчер
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