Питта и Энистон сфотографировали вместе

19 января в Лос-Анджелесе на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США актеров и бывших супругов Дженнифер Энистон и Брэда Питта сфотографировали вместе.
Снимки разместил на странице в Twitter журналист Джош Дубофф.
На одном из кадров Питт держит Энистон за руку.
the entire staff of Us Weekly just got a text that was like, “GET TO THE OFFICE NOW” pic.twitter.com/DxxMvyG04B— Josh Duboff (@JDuboff) 20 января 2020 г.
Церемония вручения премии Гильдии киноактеров США состоялась в Лос-Анджелесе 19 января. Трансляцию вел канал TNT.
Питт получил награду как лучший актер второго плана ("Однажды... в Голливуде"). Дженнифер Энистон получила награду как лучшая актриса драматических сериалов ("Утреннее шоу").
В браке Питт и Энистон жили с 2000 по 2005 годы.