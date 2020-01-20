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20 января, 2020
 
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Питта и Энистон сфотографировали вместе

На церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США Брэд Питт держал за руку бывшую жену, актрису Дженнифер Энистон.

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Питт и Энистон получили награды Гильдии киноактеров США
Питт и Энистон получили награды Гильдии киноактеров США
Фото: Josh Duboff / Twitter

19 января в Лос-Анджелесе на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США актеров и бывших супругов Дженнифер Энистон и Брэда Питта сфотографировали вместе.

Снимки разместил на странице в Twitter журналист Джош Дубофф.

На одном из кадров Питт держит Энистон за руку.

Церемония вручения премии Гильдии киноактеров США состоялась в Лос-Анджелесе 19 января. Трансляцию вел канал TNT.

Питт получил награду как лучший актер второго плана ("Однажды... в Голливуде"). Дженнифер Энистон получила награду как лучшая актриса драматических сериалов ("Утреннее шоу"). 

В браке Питт и Энистон жили с 2000 по 2005 годы.

Теги: Брэд Питт, Дженнифер Энистон
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