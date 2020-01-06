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06 января, 2020
 
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Питт, ДиКаприо, Тарантино, Йоханссон, Энистон, Терон, Буллок, Лопес, Хэнкс. В Лос-Анджелесе раздали премию "Золотой глобус". Фоторепортаж

В Лос-Анджелесе 5 января состоялась церемония награждения премиями "Золотой глобус". Фото опубликовало агентство EPA. На мероприятии собрались номинанты и гости премии. Со списком победителей можно ознакомиться ЗДЕСЬ. "Золотой глобус 2020" посетили актеры, режиссеры, музыканты. Среди них Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Том Хэнкс, Сандра Буллок, Оливия Колман, Скарлетт Йоханссон, Дженнифер Энистон, Шарлиз Терон, Риз Уизерспун, Квентин Тарантино, Элтон Джон, Дженнифер Лопес.

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Питт стал обладателем премии "Золотой глобус 2020"
Питт стал обладателем премии "Золотой глобус 2020"
Фото: EPA

Теги: Золотой глобус, Элтон Джон, Лос-Анджелес, Дженнифер Лопес, Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Леонардо ДиКаприо, Сандра Буллок, Том Хэнкс, Риз Уизерспун, Шарлиз Терон, Квентин Тарантино, Скарлетт Йоханссон, Оливия Колман
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