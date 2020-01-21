"Это мило". Энистон прокомментировала общение с Питтом на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США

Американская актриса Дженнифер Энистон заявила, что ей нравится, что они с бывшим мужем и коллегой Брэдом Питтом подбадривают друг друга.

Американская актриса Дженнифер Энистон прокомментировала изданию Extra TV общение с бывшим мужем, актером Брэдом Питтом, на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров.

"Это мило. Мы все выросли вместе. И это просто очень веселая ночь для того, чтобы праздновать, подбадривать друг друга и продолжать работать", – сказала она.

Питт на мероприятии брал Энистон за руку.

Церемония вручения премии Гильдии киноактеров США состоялась в Лос-Анджелесе 19 января. Трансляцию вел канал TNT.

Питт получил награду как лучший актер второго плана ("Однажды в... Голливуде"). Дженнифер Энистон получила награду как лучшая актриса драматических сериалов ("Утреннее шоу").

В браке Питт и Энистон состояли с 2000-го по 2005 год.