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06 января, 2020
 
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Названы победители премии "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе назвали лучшие фильмы, сериалы, актеров, режиссеров, сценаристов, а также вручили специальные призы.

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Почетную премию получил актер Том Хэнкс
Почетную премию получил актер Том Хэнкс
Фото: Golden Globes / Facebook

5 января 2020 года в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Золотой глобус". Об этом сообщается на сайте премии.

Награду в номинации "Лучший фильм" получила драма "1917", в жанре комедии или мюзикла лучшей стала лента "Однажды в Голливуде".

Приз за лучшую режиссуру отдали Сэму Мендесу за ленту "1917".

Лучшим актером в драматическом фильме стал Хоакин Феникс ("Джокер"), аналогичный приз плучила актриса Рене Зеллвегер ("Джуди"). Лучшми актерами в комедии или мюзикле стали Тэрон Эджертон ("Рокетмен") и Аквафина ("Прощание").

Приз как лучшие актеры второго плана получили Брэд Питт ("Однажды в Голливуде") и Лора Дерн ("Брачная история").

Режиссер Квентин Тарантино назван лучшим сценаристом за ленту "Однажды в Голливуде".

Лучший анимационный фильм по версии премии – "Потерянное звено", лучший телевизионный сериал – "Наследники" (драма) и "Дрянь" (комедия). Лучший мини-сериал или телефильм – "Чернобыль".

Лучшими актерами в драматическом телесериале стали Брайан Кокс ("Наследники") и Оливия Колман ("Корона"). Аналогичные призы в жанрах комедии или мюзикла получили Рами Юссеф ("Рами") и Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь").

Почетную премию имени Сесиля Б. Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа получил актер Том Хэнкс.

Награду за жизненные достижения в области телевидения имени Кэрол Бернетт отдали телеведущей Эллен Дедженерес.

"Золотой глобус" вручают за работы в кино и телефильмах с 1944 года. Премия считается предвестником "Оскара" – большинство фильмов, отмеченных на этой церемонии, с большой вероятностью станут лауреатами премии Американской киноакадемии.

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