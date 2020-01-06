Названы победители премии "Золотой глобус"

5 января 2020 года в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Золотой глобус". Об этом сообщается на сайте премии.
Награду в номинации "Лучший фильм" получила драма "1917", в жанре комедии или мюзикла лучшей стала лента "Однажды в Голливуде".
Приз за лучшую режиссуру отдали Сэму Мендесу за ленту "1917".
Лучшим актером в драматическом фильме стал Хоакин Феникс ("Джокер"), аналогичный приз плучила актриса Рене Зеллвегер ("Джуди"). Лучшми актерами в комедии или мюзикле стали Тэрон Эджертон ("Рокетмен") и Аквафина ("Прощание").
Приз как лучшие актеры второго плана получили Брэд Питт ("Однажды в Голливуде") и Лора Дерн ("Брачная история").
Режиссер Квентин Тарантино назван лучшим сценаристом за ленту "Однажды в Голливуде".
Лучший анимационный фильм по версии премии – "Потерянное звено", лучший телевизионный сериал – "Наследники" (драма) и "Дрянь" (комедия). Лучший мини-сериал или телефильм – "Чернобыль".
Лучшими актерами в драматическом телесериале стали Брайан Кокс ("Наследники") и Оливия Колман ("Корона"). Аналогичные призы в жанрах комедии или мюзикла получили Рами Юссеф ("Рами") и Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь").
Почетную премию имени Сесиля Б. Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа получил актер Том Хэнкс.
Награду за жизненные достижения в области телевидения имени Кэрол Бернетт отдали телеведущей Эллен Дедженерес.
"Золотой глобус" вручают за работы в кино и телефильмах с 1944 года. Премия считается предвестником "Оскара" – большинство фильмов, отмеченных на этой церемонии, с большой вероятностью станут лауреатами премии Американской киноакадемии.