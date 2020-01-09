Лучшие платья премии "Золотой глобус". Фоторепортаж
В Лос-Анджелесе 5 января состоялась церемония награждения премиями "Золотой глобус". Фото разместило агентство EPA. Издание "ГОРДОН" публикует подборку лучших платьев красной дорожки премии. Николь Кидман и Скарлетт Йоханссон выбрали платья красного цвета. Абсолютно разные фасоны выигрышно смотрелись в каждом отдельном случае: пышное платье со шлейфом у Йоханссон и облегающее у Кидман. Дженнифер Энистон выглядела величественно в лаконичном и эффектном платье черного цвета макси-длины. Рене Зеллвегер выбрала небесно-голубое платье с глубоким разрезом, окаймленным блестящими кристаллами. Именно он полностью восполнил минимализм в украшениях. Хелен Миррен также удачно выбрала платье винного цвета в ретро-стиле.
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