"Оскар 2020". Кто претендует на премию в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Полный список

Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")

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Хэнкс исполнил роль телеведущего Фреда Роджерса. По сюжету циничный журналист Ллойд Фогель берется за написание статьи о Роджерсе. Ему неинтересно это задание, но знакомство и общение с героем материала меняет не только его настроение относительно задания, но и все взгляды на жизнь.

Энтони Хопкинс ("Два папы")

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Хопкинс исполнил роль римского папы Бенедикта XVI. По сюжету он вызывает к себе в Ватикан кардинала Хорхе Марио Бергольо, который собирается подать прошение об отставке. Папа не принимает отставку кардинала и в процессе споров о проблемах католической церкви и взглядах на ее будущее признается, что сам собирается отречься от папства. Ведя богословские диспуты, папа и кардинал рассказывают друг другу истории из своей жизни, часто не соглашаясь друг с другом, проникаются взаимной симпатией и начинают понимать и принимать взгляды друг друга.

Аль Пачино ("Ирландец")

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Главный герой картины – гангстер Фрэнки Ширан, известный по кличке Ирландец, совершивший 25 заказных убийств. Он был причастен к исчезновению профсоюзного лидера Джимми Хоффы, роль которого исполнил Аль Пачино. Это реальная история, в которой до сих пор много загадок. Главная – исчезновение Хоффы в 1975 году. Лента основана на книге "Я слышал, ты красишь дома" Чарльза Брандта.

Джо Пеши ("Ирландец")

Джо Пеши на снимке слева. Фото: EPA

В фильме, основанном на реальной истории, Пеши сыграл американского мафиози сицилийского происхождения Рассела Буфалино. Главный герой – гангстер Фрэнк Ширан – работал на него. Буфалино прибегал к вымогательству, грабежу, азартным играм, взыскивал долги, занимался бутлегерством. Аресты в его биографии начались с 20 лет.

Брэд Питт ("Однажды в... Голливуде")

Фото: EPA

Действие фильма происходит в 1960-е годы в Лос-Анджелесе, где соседствуют шикарные особняки, поселения хиппи и секта Чарльза Мэнсона. Питт исполняет роль Клиффа Бута – дублера знаменитого в прошлом актера Рика Далтона, переживающего депрессию. В отличие от своего шефа герой Питта не унывает и довольствуется любой ролью.

Со всеми номинантами в разных категориях премии "Оскар 2020" можно ознакомиться здесь.