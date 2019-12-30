Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции

Американский актер Том Хэнкс и его семья на протяжении года могут дать присягу министру внутренних дел Греции, чтобы получить гражданство.

В Греции отметили помощь Хэнкса пострадавшим от пожара Фото: EPA

Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал 27 декабря почетное распоряжение о натурализации, предлагая американскому актеру Тому Хэнксу, его жене Рите Уилсон и их детям греческое гражданство. Об этом сообщает CNN.

"Том Хэнкс – человек, который проявил реальный интерес к людям, пострадавшим от пожара в Мати, и продвигал эту проблему в мировых СМИ", – заявил министр внутренних дел Греции Такис Теодорикакос в заявлении для CNN.

Опустошительные пожары были зафиксированы в июле 2019 года в районе Аттика.

Министр добавил, что Хэнкс продвигает Грецию посредством частых визитов летом в Антипарос, где он владеет недвижимостью.

Отметили также, что Хэнкс и его жена Рита Уилсон сняли несколько фильмов о Греции и греческой общине, например, "Моя большая греческая свадьба", "Мама Миа!".

Уилсон имеет греческое происхождение по матери.

Теодорикакос добавил, что Хэнкс и его семья для получения гражданства должны принести присягу министру внутренних дел в течении года.

Том Хэнкс является лауреатом двух премий "Оскар", четырех "Золотых глобусов", премий Берлинского международного кинофестиваля, Гильдии киноактеров США, "Эмми". Он был удостоен высшего знака отличия Франции – ордена Почетного легиона.