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30 декабря, 2019
 
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Тому Хэнксу и его семье предложили стать гражданами Греции

Американский актер Том Хэнкс и его семья на протяжении года могут дать присягу министру внутренних дел Греции, чтобы получить гражданство.

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В Греции отметили помощь Хэнкса пострадавшим от пожара
В Греции отметили помощь Хэнкса пострадавшим от пожара
Фото: EPA

Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал 27 декабря почетное распоряжение о натурализации, предлагая американскому актеру Тому Хэнксу, его жене Рите Уилсон и их детям греческое гражданство. Об этом сообщает CNN.

"Том Хэнкс – человек, который проявил реальный интерес к людям, пострадавшим от пожара в Мати, и продвигал эту проблему в мировых СМИ", – заявил министр внутренних дел Греции Такис Теодорикакос в заявлении для CNN.

Опустошительные пожары были зафиксированы в июле 2019 года в районе Аттика.

Министр добавил, что Хэнкс продвигает Грецию посредством частых визитов летом в Антипарос, где он владеет недвижимостью.

Отметили также, что Хэнкс и его жена Рита Уилсон сняли несколько фильмов о Греции и греческой общине, например, "Моя большая греческая свадьба", "Мама Миа!".

Уилсон имеет греческое происхождение по матери.

Теодорикакос добавил, что Хэнкс и его семья для получения гражданства должны принести присягу министру внутренних дел в течении года.

Том Хэнкс является лауреатом двух премий "Оскар", четырех "Золотых глобусов", премий Берлинского международного кинофестиваля, Гильдии киноактеров США, "Эмми". Он был удостоен высшего знака отличия Франции – ордена Почетного легиона.

Теги: Том Хэнкс
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