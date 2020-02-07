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"Оскар". Кто и когда придумал главный приз Американской киноакадемии и почему ему дали такое имя

Статуэтка "Оскар" – одна из самых желанных наград деятелей кино – вручается с 1929 года, но история ее создания до сих пор окутана тайнами.

Статуя "Оскар" представляет собой фигуру рыцаря
Статуя "Оскар" представляет собой фигуру рыцаря
Фото: EPA

Концепция статуэтки и ее символы

Статуэтка "Оскар" представляет собой фигурку рыцаря, стоящего на катушке киноленты и держащего в руках обоюдоострый меч. Пять отверстий на основании катушки олицетворяют пять отделов Американской кионоакадемии: продюсеров, сценаристов, режиссеров, актеров и техников. Ее идея принадлежит художнику-постановщику, арт-директору киностудии Metro Goldwyn Mayer Седрику Гиббонсу. Впоследствии он сам получал эту статуэтку шесть раз как лучший художник-постановщик.

Фото: The Academy / Facebook
Фото: The Academy / Facebook

Мексиканская актриса Долорес Дель Рио утверждала, что ее друг, актер Эмилио Фернандес, позировал при создании первого "Оскара".

От золота до гипса

Скульптор Джордж Стенли создал первую статуэтку для церемонии вручения премии Американской киноакадемии в 1928 году. В ее основе была бронза, а сверху – золото. Позже главный приз киноакадемии стали делать из сплава олова, сурьмы и меди и покрывать тонким слоем 24-каратного золота. Вес "Оскара" – около 4 килограммов, высота – 34 см.

В 1930-е, годы Великой депрессии, статуэтку делали из гипса.

Кто дал имя "рыцарю"

Почему приз Американской киноакадемии называется "Оскаром", доподлинно неизвестно. Это имя для золотого рыцаря стало использоваться с 1934 года.  А в 1939 году киноакадемия официально закрепила его.

Фото: EPA
Фото: EPA

По одной из версий, библиотекарь киноакадемии, Маргарет Херрик, в первый раз увидев статуэтку, сказала, что она выглядит точно так же, как ее дядюшка Оскар. А далее это замечание в виде шутки стало распространяться методом сарафанного радио.

По другой версии, впервые "Оскаром" статуэтку назвала звезда Голливуда Бетт Дейвис. По мнению актрисы, рыцарь, которого вручала киноакадемия, был очень похож на ее первого мужа, Хермона Оскара Нельсона.

Теги: Оскар, премия, награда, интересное, церемония, Оскар 2020, Бетт Дейвис
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