"Оскар 2020". Где и когда смотреть трансляцию главной кинопремии

Трансляцию 92-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии – "Оскар" – проведет телеканал "Украина". Об этом сообщается на его официальном сайте.
Прямая трансляция будет проходить в 225 странах, в том числе и в Украине.
Церемония вручения кинопремии "Оскар 2020" состоится в театре "Долби" в Лос-Анджелесе в ночь с 9-го на 10 февраля. Начало церемонии вручения наград запланировано на 3.00 по киевскому времени.
Издание "ГОРДОН" будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
13 января американские киноакадемики назвали номинантов на премию "Оскар 2020". Финальное голосование во всех категориях проходило с 30 января по 4 февраля.
Со всеми номинантами в разных категориях премии "Оскар 2020" можно ознакомиться ЗДЕСЬ.