"Оскар 2020". Где и когда смотреть трансляцию главной кинопремии

Прямую трансляцию церемонии вручения кинопремии "Оскар 2020" проведут 225 стран.

Статуэтки "Оскара" раздадут уже через несколько дней Фото: EPA

Трансляцию 92-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии – "Оскар" – проведет телеканал "Украина". Об этом сообщается на его официальном сайте.

Прямая трансляция будет проходить в 225 странах, в том числе и в Украине.

Церемония вручения кинопремии "Оскар 2020" состоится в театре "Долби" в Лос-Анджелесе в ночь с 9-го на 10 февраля. Начало церемонии вручения наград запланировано на 3.00 по киевскому времени.

Издание "ГОРДОН" будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

13 января американские киноакадемики назвали номинантов на премию "Оскар 2020". Финальное голосование во всех категориях проходило с 30 января по 4 февраля.

Со всеми номинантами в разных категориях премии "Оскар 2020" можно ознакомиться ЗДЕСЬ.