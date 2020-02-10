Брэд Питт получил первый актерский "Оскар" в карьере

Американский киноактер Брэд Питт получил награду за роль Клиффа Бута в фильме Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде".

Первый "Оскар" Питт получил в 2014 году как продюсер, сегодня – как лучший актер второго плана Фото: EPA

56-летний американский актер Брэд Питт получил "Оскар" за лучшую мужскую роль, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он получил первый в карьере актерский "Оскар" за роль каскадера Клиффа Бута в фильме "Однажды в… Голливиде" Квентина Тарантино.

На "Оскар" в этой категории также номинировались Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству"), Энтони Хопкинс ("Два папы), Аль Пачино и

Джо Пеши, сыгравшие в картине Мартина Скорсезе "Ирландец".

До этого Питт номинировался на награды Американской киноакадемии четыре раза: трижды как актер и один раз – как продюсер (получил статуэтку за продюсирование "12 лет рабства").