Брэд Питт получил первый актерский "Оскар" в карьере

56-летний американский актер Брэд Питт получил "Оскар" за лучшую мужскую роль, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Он получил первый в карьере актерский "Оскар" за роль каскадера Клиффа Бута в фильме "Однажды в… Голливиде" Квентина Тарантино.
На "Оскар" в этой категории также номинировались Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству"), Энтони Хопкинс ("Два папы), Аль Пачино и
Джо Пеши, сыгравшие в картине Мартина Скорсезе "Ирландец".
До этого Питт номинировался на награды Американской киноакадемии четыре раза: трижды как актер и один раз – как продюсер (получил статуэтку за продюсирование "12 лет рабства").
#Oscars Moment: Brad Pitt wins Best Supporting Actor for @OnceInHollywood pic.twitter.com/TSGjMB3v8P— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020